Нацбанк Казахстана вновь рассматривает вопрос переезда в столицу

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Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана вновь рассматривает вопрос переезда из Алматы в столицу. Об этом сегодня на пленарном заседании мажилиса сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент агентства.

Как сообщил Досаев, в 2020 году в Казахстане посредством реорганизации Нацбанка будет создано Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.

"Полномочия будут переданы от Нацбанка новому органу, 500 человек существующего штата будут переданы Агентству", - проинформировал глава Нацбанка.

Он уточнил, что создаваемое Агентство будет дислоцироваться в Алматы. При этом на вопрос о том, планирует ли Нацбанк переезд в Нур-Султан, Досаев ответил утвердительно. "Такие планы есть", - сказал он.

Впервые о создании агентства по регулированию и развитию финансовых рынков 14 мая в мажилисе заявил зампред Нацбанка Олег Смоляков.

В середине июня планируем завершить работу с Минфином".

Когда он отметил, что агентство по регулированию и развитию финансовых рынков будет размещаться в Алматы, председатель мажилиса Нурлан Нигматулин спросил, планирует ли Нацбанк переезд из Алматы в столицу.

Такие планы есть", - ответил Ерболат Досаев.

Напомним, ранее зампред Нацбанка Олег Смоляков сообщил о том, что финрегулятор разработал законопроект о создании независимого органа по регулированию финансового сектора

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