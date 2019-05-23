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Нацбанк Казахстана вновь рассматривает вопрос переезда в столицу

22.05.2019, 12:15 6508
Нацбанк Казахстана вновь рассматривает вопрос переезда в столицу
Фото: inbusiness.kz
Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана вновь рассматривает вопрос переезда из Алматы в столицу. Об этом сегодня на пленарном заседании мажилиса сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент агентства.
 
Как сообщил Досаев, в 2020 году в Казахстане посредством реорганизации Нацбанка будет создано Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков. 
 
"Полномочия будут переданы от Нацбанка новому органу, 500 человек существующего штата будут переданы Агентству", - проинформировал глава Нацбанка. 
 
Он уточнил, что создаваемое Агентство будет дислоцироваться в Алматы. При этом на вопрос о том, планирует ли Нацбанк переезд в Нур-Султан, Досаев ответил утвердительно. "Такие планы есть", - сказал он.
 
Впервые о создании агентства по регулированию и развитию финансовых рынков 14 мая в мажилисе заявил зампред Нацбанка Олег Смоляков.
 
В середине июня планируем завершить работу с Минфином".
 
Когда он отметил, что агентство по регулированию и развитию финансовых рынков будет размещаться в Алматы, председатель мажилиса Нурлан Нигматулин спросил, планирует ли Нацбанк переезд из Алматы в столицу.
 

Такие планы есть", - ответил Ерболат Досаев.

 
Напомним, ранее зампред Нацбанка Олег Смоляков сообщил о том, что финрегулятор разработал законопроект о создании независимого органа по регулированию финансового сектора.
 
Ранее уже поднимался вопрос о передислокации Нацбанка из Алматы в столицу Казахстана, однако этот вопрос до сих пор не был решен.
 

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