В Казахстане планируют создать независимый орган по регулированию финансового сектора

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана разработал законопроект о создании независимого органа по регулированию финансового сектора, рассказал заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков в ходе презентации вышеуказанного законопроекта в мажилисе парламента РК, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручением президента Республики Казахстан для разделения надзорных функций за финансовым рынком, а также ограничения рисков потребительского кредитования, Национальным банком Казахстана разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, и микрофинансовой деятельности".

По его словам, законопроект предусматривает два направления.

Первое направление - это создание независимого органа регулирования финансового сектора. Для содействия экономическому росту страны Национальный банк намерен сконцентрироваться на эффективности денежно-кредитной политики и реализации мер по контролю за инфляцией ", - отметил заместитель председателя Национального банка Казахстана.

Как рассказал О. Смоляков, функции регулирования и развития финансового рынка, а также защиты прав потребителей предлагается передать в новый государственный орган, непосредственно подотчетный президенту Республики Казахстан – Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков.

Деятельность Национального банка и агентства будет тщательным образом скоординирована, в том числе путем взаимного представительства в органах управления. Агентство будет финансироваться за счет республиканского бюджета. Система оплаты труда будет утверждаться правительством Республики Казахстан, а статус служащих будет аналогичен статусу служащих Национального банка", - сообщил он.

Смоляков подчеркнул, что это обеспечит возможность оперативного отбора высококвалифицированного персонала с установлением конкурентоспособного уровня оплаты труда. "В целях обеспечения финансовой стабильности Национальный банк и агентство будут осуществлять взаимодействие в рамках деятельности Совета по финансовой стабильности", - сказал замглавы Национального банка Казахстана.

Он рассказал, что предварительному рассмотрению Советом в обязательном порядке будут подлежать вопросы, связанные с принятием мер макропруденциальной политики для снижения системных рисков, антикризисных мер, а также мер по урегулированию либо государственной поддержке системно значимых банков.

Функции по регулированию и надзору за финансовыми рынками в целом будут закреплены за агентством. За Национальным банком сохранятся функции регулирования и надзора в отношении платежных организаций, небанковских обменных пунктов, инкассаторских компаний", - отметил он.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана также добавил, что в целях исключения дублирования и снижения нагрузки на финансовый сектор будет создана единая база статистической и регуляторной информации с равным доступом для Национального банка Казахстана и агентства.

Второе направление законопроекта, по словам О. Смолякова, это - устранение регуляторного арбитража и системных проблем на рынке потребительского кредитования.

В целях недопущения неконтролируемого роста долговой нагрузки населения, требуется ввести соответствующие инструменты регулирования и надзора в отношении всех субъектов кредитования", - проинформировал он.

Замглавы Национального банка Казахстана рассказал, что на сегодня потребительские займы имеют порядка 5 млн человек. Их общая задолженность превышает 4 трлн тенге. Задолженность каждого заемщика в среднем составляет 800 тыс. тенге. Наиболее активный прирост портфеля потребительских кредитов наблюдается в нерегулируемом секторе - это онлайн-кредиторы, кредитные товарищества и ломбарды. В то же время увеличивается закредитованность граждан, нарушаются интересы заемщиков со стороны нерегулируемых субъектов, безответственно кредитуются социально уязвимые слои населения.

Для решения указанных проблем предлагается расширить периметр регулирования надзорного органа, включив в него всех субъектов кредитования. Предлагаемые подходы предусматривают введение дифференцированной системы регулирования небанковских кредитных организаций", - рассказал О. Смоляков.

Он также добавил, что любая деятельность по предоставлению займов гражданам Казахстана будет полностью под регулированием нового надзорного органа. "Кредитная деятельность кредитных товариществ, ломбардов, микрофинансовых организаций (в том числе онлайн-кредиторов), будет определена как микрофинансовая деятельность на базе действующего закона "О микрофинансовых организациях", - отметил О. Смоляков.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана подчеркнул, что законопроект не предполагает изменение существующей бизнес-модели каждого из указанных субъектов, а только вводит требования в зависимости от рисков, присущих конкретному виду деятельности.

Универсальные требования к организациям, осуществляющим микрофинансовую деятельность, включают наличие правил предоставления микрокредитов, обязательность предоставления информации в кредитное бюро, обязательность соблюдения требований в сфере ПОД/ФТ", - отметил в завершении своего выступления О. Смоляков.

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