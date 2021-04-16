Нацбанк: ожидания по развитию экономики ухудшаются, но остаются в положительной зоне

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Национального банка Казахстана Денис Чернявский прокомментировал инфляционные ожидания казахстанцев в марте 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам мартовского опроса инфляционные ожидания населения повысились на 0,2%. Их количественная оценка на год вперед составила 6,9% (в феврале - 6,7%). Доля респондентов, ожидающих сохранения текущих темпов роста цен либо более быстрого их роста в течение следующих 12 месяцев, увеличилась до 44% (в феврале - 42%)", - сказал Чернявский.

В оценках инфляции до 46% снизилась доля респондентов, отметивших очень высокий рост цен (в феврале - 53%). По-прежнему большинство респондентов (88%) отмечает рост цен на продукты питания. При этом выросла доля респондентов, отметивших повышение цен на непродовольственные товары: с 3,3% в феврале до 4,5% в марте 2021 года и на услуги - с 2,5% до 3,4%, отметили в Нацбанке.

Оценки текущего финансового состояния сохраняются в негативной зоне. В марте доля пессимистичных ответов увеличилась до 36,2% (35,5% в феврале).

В отношении будущего финансового состояния преобладают позитивные ожидания, в марте они повысились до 38% (в феврале - 37%). Готовность населения к крупным покупкам по сравнению с прошлым месяцем улучшилась за счет роста позитивных оценок: с 13% в феврале до 15% в марте", - сказал Чернявский.

Отмечается, что в марте 2021 года краткосрочные и долгосрочные ожидания по развитию экономики продолжили ухудшаться второй месяц подряд, при этом находясь в положительной зоне.

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