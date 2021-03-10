Нацбанк сохранил базовую ставки на уровне 9%

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% годовых с процентным коридором +/- 1,0 процентных пункта, передает Kazakhstan Today.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8%", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Как пояснили в ведомстве, решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, связанным с сохраняющимися дисбалансами на продовольственных рынках, высокой неопределенностью во внешнем секторе, а также наличием рисков ускорения инфляции. Инфляционные ожидания населения слабо заякорены и остаются на повышенном уровне. Наряду с этим, ожидается постепенное ослабление дезинфляционного эффекта со стороны потребительского спроса, что будет обусловлено восстановлением экономической активности в условиях улучшения эпидемиологической ситуации.

По информации пресс-службы, инфляционный фон в феврале 2021 года остался неизменным, формируясь в соответствии с прогнозами Национального банка. Уровень годовой инфляции составил 7,4% (7,4% в январе 2021 года). Основной вклад в инфляцию продолжает вносить ускорение продовольственной компоненты, рост которой составил 11,6% (11,4%). Рост непродовольственной компоненты и платных услуг составил 5,2% (5,3%) и 3,9% (4,1%), соответственно.

В структуре продовольственной инфляции отмечается удорожание отдельных видов товаров (масла и жиры, яйца, сахар) в условиях ограниченного предложения, роста цен на мировых товарных рынках, а также цен отечественных производителей. Вместе с тем замедление роста цен на мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, наблюдавшееся в предыдущие месяцы, в феврале прекратилось.

При этом сдерживающее влияние на инфляцию оказывают умеренные темпы роста цен на непродовольственные товары ввиду сдержанного потребительского спроса и тенденций изменения потребительских предпочтений в сторону более дешевой продукции. В структуре платных услуг отмечается снижение тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных регулируемых услуг. Рост цен на услуги личного обслуживания и отдыха продолжилось.

Сезонно-очищенная базовая инфляция в феврале 2021 года ускорилась и составила 8,3% в аннуализированном виде. Впервые с мая 2020 года оценки базовой инфляции существенно превысили общую инфляцию, что свидетельствует о сохранении рисков ускорения инфляции на фоне роста цен на продовольствие и более быстрого восстановления потребительского спроса", - отметили в Нацбанке.

Также сообщается, что деловая активность в ряде ключевых секторов экономики в январе 2021 года сократилась, отразившись на более глубоком снижении ВВП (-4,5%), чем ожидалось. Существенное сокращение наблюдалось в секторе добычи нефти, а также в отраслях транспорта и торговли. Согласно опережающему индикатору - индексу деловой активности, в феврале 2021 года наблюдалось восстановление до 49 пунктов (в январе - 48,4). Согласно опросу, предприятия реального сектора отмечают улучшение условий ведения бизнеса, баланс ответов по оценке текущих условий, впервые с января 2020 года, оказался позитивным, составив 0,4. При этом спрос на продукцию/услуги и налоговая нагрузка остаются факторами, негативно повлиявшими на условия ведения бизнеса.

Перспективы развития мировой экономики, включая экономики стран - торговых партнеров, улучшились. Согласно прогнозам МВФ, в 2021 году темпы роста мировой экономики ускорятся до 5,5%, чему будет способствовать ожидаемая реализация пакета стимулирующих мер в крупных развитых странах и более масштабная вакцинация против COVID-19. Восстановительная динамика в экономиках стран - торговых партнеров Казахстана - продолжится. При этом восстановление экономики Китая будет происходить более быстрыми темпами на фоне повышения инвестиционной активности и потребления, а также роста экспорта.

Прогнозы относительно будущей динамики цен на нефть пересмотрены в сторону повышения на фоне восстановления мировой экономики и ожиданий по росту спроса, в том числе на сырьевые товары. Несмотря на принятое решение ОПЕК+ о сохранении уровня добычи нефти, перспективы развития мирового рынка нефти все еще сопряжены с неопределенностью, связанной с дальнейшей динамикой пандемии, эффективностью вакцинирования и дальнейшими действиями участников ОПЕК+. В этих условиях в качестве предпосылок прогнозного раунда "Февраль-март 2021 года" объемы добычи нефти в 2021 году сохранены на уровне 86 млн тонн, цена на нефть марки Brent в рамках базового сценария была повышена с $45 за баррель до $50 за баррель до конца 2021 года и на 2022 год.

Кроме того, Нацбанк пересмотрел прогнозы по темпам роста экономики в сторону снижения в текущем году с учетом текущей динамики и ухудшения ситуации в отдельных секторах экономики в начале текущего года. В 2021 году в рамках базового сценария рост экономики составит 3,4%-3,7% (год к году) с ускорением до 3,7%-4,0% в 2022 году. Основной вклад в рост экономики будет вносить восстановление внутреннего спроса на фоне роста доходов населения, продолжения реализации государственных антикризисных программ и улучшения настроений инвесторов. Восстановление реального экспорта ожидается со второй половины 2021 года в условиях улучшения ситуации в мировой экономике и странах - торговых партнерах Казахстана. Вместе с тем ожидаемое восстановление импорта в результате расширяющегося внутреннего спроса будет ограничивать вклад чистого экспорта в рост ВВП.

Годовая инфляция будет замедляться до уровня верхней границы целевого коридора 4-6% в 2021 году в соответствии с оценками Национального банка в рамках базового сценария. В краткосрочном периоде ожидается преобладание проинфляционного давления со стороны внешнего сектора на фоне ускорения инфляции в России (до 5,7% в феврале текущего года) и продолжающегося девять месяцев подряд роста мировых цен на продовольствие, что привело к многолетним максимумам индекса продовольственных цен ФАО. В среднесрочной перспективе инфляционный фон будет оставаться умеренным.

В целом риски ускорения инфляции под действием внутренних и внешних факторов продолжают оставаться на высоком уровне. Внутренние риски связаны с сохранением дисбалансов на отдельных рынках продовольственных товаров и более быстрым, чем ожидалось, восстановлением внутреннего спроса. Основным фактором внешних рисков остается ухудшение ситуации с пандемией коронавируса в мире на фоне появления новых штаммов и рисков неэффективной вакцинации.

По нашим оценкам, в базовом сценарии денежно-кредитные условия в среднесрочном периоде постепенно вернутся к нейтральному уровню. Текущий баланс инфляционных рисков нивелировал пространство по дополнительному смягчению денежно-кредитных условий. При этом Национальный банк располагает всеми необходимыми инструментами и в случае значительного ухудшения перспектив для дальнейшего снижения инфляции до целевого уровня будет принимать необходимые проактивные решения", - отметили в пресс-службе.

Очередное плановое решение Национального банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 26 апреля 2021 года, в 15.00 по времени Нур-Султана.

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