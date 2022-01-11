Нацбанк РК: деятельность обменных пунктов временно приостанавливается

НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - Деятельность обменных пунктов временно приостанавливается. В Национальном банке РК рассказали о мерах по обеспечению стабильности финансовой системы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах восстановление работы банковской системы будет осуществляться поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса", - говорится в сообщении Нацбанка РК.

Отмечается, что с 10 января 2022 года в штатном режиме будут запущены платежные системы РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального банка" для проведения тенговых платежей финансового сектора и государственного бюджета, в том числе зачисления пенсий, пособий и заработных плат на счета граждан. Это позволит в первоочередном порядке обеспечить бесперебойность проведения внутренних расчетов населения и бизнеса в национальной валюте на всей территории страны.

В целях поддержания ликвидности финансовых организаций с 10 января 2022 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) будет обеспечено функционирование рынка операций репо и рынка государственных ценных бумаг в тенге.

По мере стабилизации ситуации в городе Алматы и других регионах, а также восстановления каналов связи будут приняты меры по возобновлению торгов на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи и проведению международных платежей и переводов.

В связи с этим, деятельность обменных пунктов банков второго уровня и уполномоченных организаций также временно приостанавливается для безопасности и сохранности обменных пунктов, а также их работников и клиентов", - проинформировали в Нацбанке.