Нацбанк РК изменил прогноз роста ВВП в 2022 году

Темпы роста ВВП в 2022 году были пересмотрены в сторону незначительного снижения и ожидаются на уровне 3,9-4,2%. Пересмотр связан с умеренным ростом экономической активности в странах – торговых партнерах Казахстана и более негативным влиянием на экономику Казахстана перебоев в глобальных и локальных цепочках поставок. Экономическому росту будут способствовать постепенное улучшение эпидемиологической ситуации и наращивание объемов добычи энергоресурсов по сравнению с 2021 годом", - сообщает Нацбанк РК.
Согласно обновленному базовому сценарию, ожидаемый рост ВВП Казахстана к концу 2021 года сохраняется на уровне 3,7-4,0%.
Основной вклад ожидается со стороны внутреннего спроса и экспорта. Потребление домашних хозяйств продолжит дальнейшее восстановление в условиях растущих доходов населения и оживленных темпов роста выдач потребительских кредитов. Рост валового накопления будет связан с ростом инвестиций предприятий в основных секторах экономики. Дополнительную поддержку окажут инвестиции в жилищное строительство. При этом на фоне роста внутреннего спроса импорт будет сдерживать более быстрый рост ВВП. Будет наблюдаться восстановительная динамика экспорта в условиях постепенного ослабления ограничений ОПЕК+ по суточной добыче нефти, а также роста экономической активности в странах – торговых партнерах. Отрицательный вклад будет наблюдаться со стороны потребления органов государственного управления ввиду замедления расходов государства на оплату труда и приобретение товаров и услуг", - отметили в Нацбанке.
Рост ВВП в Казахстане в январе - октябре 2021 года составил 3,5% при цене на нефть 69,3 долл. США за баррель за аналогичный период.
С учетом текущей динамики роста цен Национальный банк ожидает, что инфляция сложится в пределах 8,5-8,7% по итогам 2021 года. При дальнейшей эффективной реализации правительством и местными исполнительными органами Комплекса мер антиинфляционного реагирования инфляция сформируется близко к нижней границе прогнозного диапазона.
На краткосрочном горизонте ожидаемое ускорение инфляции непродовольственных товаров и услуг будет нивелировано дальнейшим замедлением темпов роста цен на продукты питания. Предполагается умеренный рост стоимости платных услуг, который будет обусловлен сохранением текущего ценообразования на рынке жилищно-коммунальных регулируемых услуг. Повышательное давление на цены будет оказывать сохранение внешнего инфляционного фона, ускорение инфляционных процессов на непродовольственных рынках, восстановление потребительской активности, высокие инфляционные ожидания и косвенный эффект от роста цен на ГСМ через рост себестоимости товаров и услуг. Также имеются риски дальнейшего роста тарифов на электроэнергию на фоне ожидаемого роста цен на уголь. Пик инфляции ожидается в первом квартале 2022 года, после чего будет наблюдаться постепенное ее замедление", - говорится в сообщении.
По данным финрегулятора, на среднесрочном горизонте ожидается более высокий внешний инфляционный фон по сравнению с предыдущими оценками. Это связано с пересмотром в сторону повышения инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана и более высокой динамикой внешних продовольственных цен. Более сдержанная траектория разрыва выпуска будет компенсировать влияние внешних факторов на среднесрочную динамику инфляции.
В 2022 году ожидается постепенное замедление инфляции до 6,0-6,5% с учетом продолжения реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования. Снижение инфляции будет поддерживаться высокой базой, сложившейся в 2021 году. Вместе с тем реализация проинфляционных рисков, связанных с дисбалансами на отдельных рынках товаров и услуг, перебоями глобальных и локальных цепочек поставок и сохранением высоких инфляционных ожиданий, может привести к формированию инфляции выше прогнозного значения в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Евразийский банк развития прогнозирует рост экономики Казахстана в 2022 году на уровне 4,2%.