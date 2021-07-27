Нацбанк РК поднял базовую ставку до 9,25%

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НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 9,25% годовых с процентным коридором +/- 1 процентный пункт, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,25%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,25%", - уточнили в пресс-службе НБРК.

Взвешенное ужесточение денежно-кредитной политики в Нацбанке объяснили необходимостью упредить риски раскручивания инфляционной спирали и вернуть инфляцию в целевой коридор 4-6% в 2022 году.

При этом учтено влияние нестабильной эпидемиологической ситуации в мире и, в частности в Казахстане, на восстановление деловой активности. Повышение ставки поддержит привлекательность тенговых активов, что увеличит эффективность ценообразования на валютном и денежном рынках с целью формирования ожиданий, исключающих нежелательные равновесия", - рассказали специалисты.

Решение обусловлено реализовавшимися рисками инфляции со стороны предложения и устойчивым проинфляционным давлением в экономике со стороны спроса. Инфляция формируется выше прогнозов, а ожидания по дальнейшему росту цен остаются высокими и незакрепленными. Быстрое восстановление экономического роста и динамики потребительской активности при существенном фискальном импульсе формирует проинфляционный тренд.

В то же время такие существенные факторы как рост цен на отдельные группы продовольственных товаров на фоне общего мирового тренда повышения цен на продовольствие, сбои в цепочках поставок, рост цен производителей при увеличении цен на сырье и материалы, а также сохраняющийся потенциал роста регулируемых цен сосредоточены на стороне предложения. Международный опыт показывает, что воздействие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики на шоки предложения ограничено, а подстройка инфляции к этим изменениям неизбежна. Исходя из этой практики, Национальный Банк своим решением в большей мере реагирует на риски со стороны спроса, связанные с повышенными инфляционными ожиданиями", - продолжили в пресс-службе банка.

Отмечается, что по итогам июня 2021 года годовая инфляция составила 7,9% (7,2% - в мае 2021 года).

На фоне реализации рисков произошел рост всех компонентов инфляции. Существенный, нехарактерный для летних месяцев рост цен на 1,1% в июне 2021 года является максимальным значением для данного месяца с 2009 года", - уточнили в Нацбанке.

Отмечается, что продовольственная инфляция ускорилась до 10,6% в июне 2021 года и продолжила вносить основной вклад в общую инфляцию. Это связано с резким удорожанием овощей, в частности картофеля, моркови и свеклы.

Данный рост является рекордным и наблюдается не только в Казахстане, но и в соседних странах (Россия, Узбекистан, Таджикистан). В целом повышение цен на продовольствие отмечается во всем мире. Так, индекс продовольственных цен ФАО в июне 2021 года продемонстрировал рост на 33,9% в годовом выражении", - объясни в НЮРК.

В свою очередь, непродовольственная компонента инфляции ускорилась до 6,9% в июне 2021 года на фоне реализации рисков эффекта отложенного спроса.

Продолжилось ускорение годовых темпов роста цен на бензин в условиях роста цен производителей, а также продолжающегося восстановления спроса. Восстанавливающийся потребительский спрос способствовал также удорожанию одежды, обуви, автомобилей, бытовых приборов и мебели. Дополнительное проинфляционное давление на непродовольственные товары оказывает рост цен импортных поставок в условиях ускорения инфляции в странах - торговых партнерах и роста мировых цен на сырье и промежуточные материалы", - поделились эксперты.

Согласно информации, годовой рост цен на платные услуги населению составил 5,6% в июне, что было связано с удорожанием как регулируемых, так и нерегулируемых услуг. Отмечается годовой рост цен на услуги воздушного транспорта, туристических услуг (санатории, дома отдыха, поездки за рубеж), услуг личного ухода и услуг по ремонту жилья.

Специалисты также отмечают, что инфляционные ожидания населения остаются нестабильными. В июне количественная оценка на год вперед увеличилась и составила 7,3%. Доля респондентов, отметивших очень высокий рост цен за прошедший месяц, достигла исторического максимума, повысившись до 59% (в мае - 49%). Также до 87% в июне выросла доля респондентов, отметивших рост цен на продукты питания.

В Нацбанке подчеркнули, что продолжилось улучшение ситуации в реальном секторе экономики.

За первое полугодие 2021 года рост реального ВВП составил 2,2% в годовом выражении. Экономика восстанавливается на фоне роста мировых цен на сырьевых рынках и смягчения карантинных ограничений. Стабильный рост в январе - июне 2021 года показали отрасли обрабатывающей промышленности, торговли, строительства, информации и связи и сельского хозяйства", - добавили в Нацбанке.

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