Нацбанк РК вновь повысил базовую ставку

Фото: inbusiness.kz
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,75%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,75%.
Решение принято на фоне сохраняющегося проинфляционного давления в экономике, в результате которого инфляция формируется выше прогнозного диапазона 7,5-8,5% в 2021 году, роста цен на мировых рынках, ускорения инфляции в странах - торговых партнерах и высоких инфляционных ожиданий внутри страны", - говорится в сообщении Нацбанка.
Как информирует пресс-служба, внешний инфляционный фон остается неблагоприятным, что обусловлено высокими ценами на продукты питания в мире, перебоями в цепочках поставок, ростом стоимости перевозок, сырья и энергоносителей, а также восстановлением внутреннего спроса. Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре 2021 года вырос в годовом выражении на 32,8% в результате повышения цен на все подгруппы продовольственных товаров.
Инфляция в странах - основных торговых партнерах остается на повышенном уровне. В Китае в результате повышения цен на уголь и продукцию энергоемких отраслей индекс цен производителей вырос до 10,7%. Годовая инфляция в ЕС в сентябре текущего года ускорилась до 3,6%, в России - до 7,4% и продолжает ускоряться, о чем свидетельствует недельная инфляция в октябре, которая составила 7,8% в годовом выражении", - отметили в пресс-службе.
В Казахстане в сентябре 2021 года годовая инфляция составила 8,9%. Ускорение наблюдается по всем компонентам. Основной вклад в ускорение годовой инфляции продолжает вносить рост цен на продукты питания (4,5% из 8,9%).
Как сообщалось ранее, в сентябре базовая ставка повысилась до 9,5%.