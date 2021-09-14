Нацбанк повысил базовую ставку до 9,5%

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НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В Казахстане базовая ставка повысилась до 9,5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее решение принял Нацбанк Казахстана.

Установить базовую ставку на уровне 9,5% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности - 8,5%", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Решение обусловлено преобладающим проинфляционным давлением в экономике, вызванным общемировыми инфляционными тенденциями роста цен на продовольствие и сырье, при опережающем восстановлении глобального спроса над возможностями выпуска. Усиливают это давление внутренние межсезонные шоки, активно восстанавливающийся потребительский спрос, а также рост цен на электроэнергию, газ и ГСМ. В результате годовая инфляция ускорилась до 8,7%. Инфляционный фон также усиливается повышенными инфляционными ожиданиями населения, которые в августе составили 8,8%. "Повторные вспышки COVID-19 замедлили деловую активность в мире и обострили проблемы глобальных поставок, усилив проинфляционные процессы".

По прогнозам МВФ, на фоне вакцинации и стимулирующих мер в этом году мировая экономика продемонстрирует быстрое восстановление с последующим замедлением в 2022 году. Прогнозы международных организаций по росту экономик стран - торговых партнеров Казахстана улучшены по ЕС и России, а по Китаю немного снижены. Глобальное инфляционное давление продолжает оставаться на повышенном уровне на фоне увеличения цен на продукты питания, сырье, металлы и автомобили", - отметили в Нацбанке.

В главном банке страны подчеркнули, что в базовом сценарии инфляционные процессы до конца года сохранят текущую динамику и по итогам года инфляция сложится ближе к верхней границе прогнозного диапазона. Последующие решения по базовой ставке будут приниматься в том числе с учетом оценки эффективности реализованных антиинфляционных мер.

В 2022 году по мере выхода из расчета высокой базы 2021 года инфляция начнет замедление к верхней границе целевого коридора 4-6%. Замедление инфляции будет протекать на фоне смягчения внешнего инфляционного фона и ожидаемого снижения мировых продовольственных цен после их значительного роста в текущем году. При этом процессы дезинфляции в 2022 году во многом будут зависеть от ожидаемого в текущем году сбора урожая зерновых в Казахстане, восстановления глобальных цепочек поставок и уровня фискального стимулирования внутренней экономики в 2022-2023 годах", - говорится в прогнозе.

В Нацбанке пообещали продолжить проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики. Данные меры в соответствии со стратегией денежно-кредитной политики до 2030 года будут способствовать снижению инфляции к целевому коридору 4-6% в 2022 году.

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