Назначен председатель правления КТЖ

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Нурлан Сауранбаев назначен председателем правления АО "НК "Казакстан темір жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решением правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Сауранбаев Нурлан Ермекович назначен на должность председателя правления АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы". Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Нурлан Сауранбаев родился в 1967 году в городе Джамбуле.

Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, Центр обучения нефтяной промышленности (Италия).

По специальностям экономист, магистр нефтяного администрирования.

Трудовую деятельность начал в 1991 году руководителем частной коммерческой компании, где проработал до 1997 года.

В 1997-1998 годы - исполнительный директор Конгресса предпринимателей РК.

В 1998-2000 годы. - директор департамента РГП "Казакстан темір жолы".

В 2000-2002 годы - первый вице-президент, генеральный менеджер, руководитель группы по управлению проектом реконструкции ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" ЗАО "ННК "Казахойл".

В 2002-2004 годы - директор департамента инжиниринговых и сервисных проектов ЗАО "НК "КазМунайГаз".

В 2004-2007 годы - генеральный директор ТОО "ТенизСервис".

В 2007-2010 годы - управляющий директор акционерного общества НК "КазМунайГаз". В 2010-2011 годы - советник заместителя председателя правления, управляющий директор АО "ФНБ "Самрук-Казына".

В 2011-2014 годы - вице-министр индустрии и новых технологий.

В 2014-2016 годы - заместитель министра обороны.

В 2016-2017 годы - руководитель оргкомитета Штаба по вопросам подготовки и проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

В 2017-2018 годы - аким города Шымкента.

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