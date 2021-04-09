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Токаев освободил Сауранбаева от должности завотделом администрации президента

08.04.2021 6400
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении Нурлана Сауранбаева от занимаемой должности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Распоряжением главы государства Сауранбаев Нурлан Ермекович освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Акорды.

 

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