Необходимо увеличивать производство битума в стране - Акчулаков

Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Министр энергетики Болат Акчулаков заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций, что в Казахстане необходимо наращивать производство битума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
План производства битума на 8 месяцев 2022 года составляет 726 тысяч тонн, фактически за 8 месяцев произведено порядка 600 тысяч тонн", - заявил министр.
По его словам, неисполнение плана производства по QazaqBitum объясняется отсутствием заявок от дорожно-строительных компаний в связи с высокими ценами на битум в сравнении с другими НПЗ, так как QazaqBitum производит его из импортного сырья (гудрон).
Цена на битум у QazaqBitum (225 тысяч тенге/тонна) с учетом закупок российского гудрона сопоставима или ниже по сравнению с ценами в Российской Федерации (до 230 тысяч тенге/тонна без учета доставки) и Республике Беларусь (до 200 тысяч тенге/тонна с доставкой). Таким образом, учитывая, что QazaqBitum обеспечивает рабочие места и создает добавленную стоимость, считаем, что более целесообразно использовать производственные мощности QazaqBitum. Также хотелось бы отметить, что в результате переговоров Минэнерго Казахстана и Российской Федерации объем импорта гудрона увеличен с 280 до 430 тысяч тонн", - отметил министр.
По его словам, в настоящее время крупные поставщики нефти - "давальцы" (КМГ, "Петросан", "Каспий Битум") производят отгрузку битума по перечню дорожных компаний, представленному Комитетом автомобильных дорог МИИР РК.
Глава ведомства отметил, что увеличение суммарного производства битума в стране до 1,2 млн тонн в год возможно за счет дозагрузки действующих заводов.
CaspiBitum - до 500 тысяч тонн в год за счет переработки каражанбасской нефти, то есть дополнительно 94 тысячи тонн; Qazaq Bitum - до 374 тысяч тонн в год (+ 200 тысяч) за счет импорта российского гудрона. Для это необходимы заявки от дорожно-строительных компаний, в том числе в зимне-весенний период, когда спрос на битум понижен", - сказал Акчулаков.
Напомним, в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев назвал "позорной" ситуацию с нехваткой битума.
Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. Из этой работы следует извлечь четкий результат. У нас по-прежнему не хватает битума. Это позорная ситуация для страны, добывающей нефть в больших масштабах. Правительство должно кардинально решить эту проблему", - заявил Токаев.
Ранее президент поручил объединить два оператора "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" в единую компанию и заявил, что в стране создан искусственный дефицит материалов, необходимых для дорожного строительства. По его словам, в Казахстане есть три завода по производству битума, но его нехватка составляет 200 тысяч тонн.