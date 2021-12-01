Объем депозитов в Казахстане за месяц увеличился на 0,6% - до 26 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец октября 2021 года составил 26 трлн 11 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,6%, в годовом выражении рост составил 18,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба Национального банка РК, депозиты юридических лиц повысились за месяц на 0,4% - до 13 549,5 млрд тенге, депозиты физических лиц выросли на 0,7% - до 12 461,7 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,6% - до 16 755,1 млрд тенге, в иностранной валюте уменьшился на 1,2% - до 9256,1 млрд тенге. Уровень долларизации на конец октября 2021 года составил 35,6% (в декабре 2020 года - 37,3%)", - говорится в сообщении Нацбанка.

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в октябре 2021 года выросли на 1,8% - до 8515,9 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 1,9% - до 5033,7 млрд тенге (37,2% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге выросли на 1,3% - до 8239,2 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 0,4% - до 4222,5 млрд тенге (33,9% от депозитов физических лиц), проинформировали в Центральном банке РК.

Объем срочных депозитов составил 18 166,4 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,3%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 888,2 млрд тенге, в иностранной валюте - 6278,2 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в октябре 2021 года составила 7,5% (в октябре 2020 года - 7,0%), по депозитам физических лиц - 8,4% (9,5%).