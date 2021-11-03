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Объем депозитов в банковском секторе Казахстана вырос до 25,87 трлн тенге

02.11.2021, 10:28 18496
НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Объем депозитов по состоянию на 1 октября 2021 года составил 25,87 трлн тенге, увеличившись на 3,3% в сентябре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, с начала 2021 года рост объема депозитов составил 17,1%. 
 

Депозиты юридических лиц по сравнению с августом 2021 года увеличились на 5,8% - до 13,49 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 0,7%, до 12,37 трлн тенге. С начала 2021 года рост этих показателей составил 19,4% и 14,6%, соответственно", - уточнили в пресс-службе. 

 
По данным ведомства, объем депозитов в национальной валюте за сентябрь 2021 года увеличился на 3,3% и по состоянию на 1 октября составил 16,50 трлн тенге, в иностранной валюте также увеличился на 3,3% - до 9,37 трлн тенге. 
 
С начала 2021 года депозиты в национальной валюте выросли на 19,1%, в иностранной валюте - на 13,8%. В результате уровень долларизации на 1 октября 2021 года составил 36,2% по сравнению с 37,3% на 1 января 2021 года.
 
Объем срочных депозитов составил 17,77 трлн тенге, увеличившись в сентябре на 3,3%. С начала 2021 года рост данного показателя составил 16,3%.
 

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,4% (в декабре 2020 года - 7,3%), по депозитам физических лиц - 8,3% (в декабре 2020 года - 9,2%)", - заключили в АРРФР.


 

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Более 1 млн казахстанцев имеют задолженность по налогу на имущество

03.11.2021, 10:08 5158
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - В Комитете государственных доходов напомнили о необходимости погашения долгов по налогу на имущество. Гражданам, не оплатившим налог на имущество, направлены уведомления о налоговой задолженности. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В Комитете государственных доходов напомнили, что 1 октября 2021 года истек срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2020 год.
 

На сегодняшний день более 1 млн граждан имеют задолженность по налогу на имущество на сумму более 3,4 млрд тенге. Антирейтинг должников возглавляют жители городов Нур-Султан (604 млн тенге), Алматы (853 млн тенге) и Шымкент (783 млн тенге)", - сообщили в КГД.

 
В этой связи в адрес граждан, не исполнивших налоговые обязательства до 1 октября 2021 года, направлены уведомления о налоговой задолженности в Кабинет налогоплательщика.
 

В случае неисполнения уведомления и непогашения задолженности после 15 ноября 2021 года органами государственных доходов будут формироваться налоговые приказы о взыскании задолженности с дальнейшим направлением частным судебным исполнителям для принудительного исполнения. Во избежание ареста банковских счетов, наложения ограничений на имущество и на выезд частными судебными исполнителями убедительно просим граждан, не уплативших налог на имущество за 2020 год, погасить задолженность", - сообщили в ведомстве.

 
Узнать о наличии задолженности можно через мобильные приложения e-Salyq Azamat и банков второго уровня, портал "Электронное правительство", по единому номеру Контакт центра КГД - 1414.

 

S&P повысило рейтинг "Банка Фридом Финанс Казахстан"

01.11.2021, 13:40 38395
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (Freedom Finance Bank Kazakhstan) с "B-" до "B" и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "B". Также повышен рейтинг по национальной шкале с "kzBB" до "kzBB+", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Повышение рейтинга от Standard & Poor’s с "B-" до "B" подтверждает правильность и эффективность выбранной стратегии развития банка. Технологичный рост бизнеса позволил в короткие сроки достичь плановых показателей в рамках синергии с Freedom Holding Corp. Стабильный прогноз и показатель прибыльности банка обеспечат дальнейшее масштабирование бизнеса и достижения намеченных целей", - сообщил советник совета директоров Freedom Finance Bank Kazakhstan.

 
Согласно отчета, рейтинг приравнен к уровню международной группы Freedom Holding Corp., что подтверждает статус банка как ключевой дочерней структуры, которая останется неотъемлемой частью операционной деятельности холдинга. 
 
Как утверждают аналитики S&P, в течение 2021 года "Банк Фридом Финанс Казахстан" достиг более тесной интеграции в деятельность Freedom Holding Corp., обслуживая около 90% денежных операций с брокерскими счетами, осуществляемых клиентами группы, и обеспечивает прямой доступ к денежным средствам на брокерских счетах для проведения платежных операций через карту инвестора и текущие счета клиентов. 
 

Более того, в связи с докапитализацией банка на 23 млрд тенге, после которой собственный капитал банка увеличился более чем в два раза, доля АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в общей капитализации Freedom Holding Corp. превысит 25%", - пояснили пресс-службе Freedom Finance Bank Kazakhstan.

 
АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (банк Kassa Nova) приобретен у АО "ForteBank" в августе 2020 года. 100% голосующих акций банка принадлежат компании "Фридом Финанс", входящей в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Акции холдинга торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq, российской Санкт-Петербургской и казахстанской фондовой биржах.

 

КФГД перемотрел ставки по депозитам на ноябрь

01.11.2021, 10:42 44551
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел ставки по депозитам на ноябрь и утвердил ставки на декабрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
КФГД сообщает о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок на ноябрь в связи с повышением базовой ставки Нацбанка РК и утверждении ставок по депозитам в тенге на декабрь 2021 года. 
 

Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на три и шесть месяцев на ноябрь и декабрь были незначительно повышены. Но при этом был сохранен принцип поддержки восходящей линии зависимости доходности от срока и условий, что выражено в сохранении разницы по краткосрочным (срочным и сберегательным на три и шесть месяцев) и несрочным депозитам", - проинформировали в фонде. 

 
Максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев, в декабре повышены на 0,1 процентных пункта в связи с ростом рыночной ставки и составляют 12,7% по депозитам с правом пополнения и 13,9% без права пополнения. 
 

Таким образом, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов", - добавили в пресс-службе.

 

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