Объем депозитов в банковском секторе Казахстана вырос до 25,87 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. 2 НОЯБРЯ - Объем депозитов по состоянию на 1 октября 2021 года составил 25,87 трлн тенге, увеличившись на 3,3% в сентябре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, с начала 2021 года рост объема депозитов составил 17,1%.

Депозиты юридических лиц по сравнению с августом 2021 года увеличились на 5,8% - до 13,49 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 0,7%, до 12,37 трлн тенге. С начала 2021 года рост этих показателей составил 19,4% и 14,6%, соответственно", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, объем депозитов в национальной валюте за сентябрь 2021 года увеличился на 3,3% и по состоянию на 1 октября составил 16,50 трлн тенге, в иностранной валюте также увеличился на 3,3% - до 9,37 трлн тенге.

С начала 2021 года депозиты в национальной валюте выросли на 19,1%, в иностранной валюте - на 13,8%. В результате уровень долларизации на 1 октября 2021 года составил 36,2% по сравнению с 37,3% на 1 января 2021 года.

Объем срочных депозитов составил 17,77 трлн тенге, увеличившись в сентябре на 3,3%. С начала 2021 года рост данного показателя составил 16,3%.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц составила 7,4% (в декабре 2020 года - 7,3%), по депозитам физических лиц - 8,3% (в декабре 2020 года - 9,2%)", - заключили в АРРФР.



