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КФГД перемотрел ставки по депозитам на ноябрь

01.11.2021, 10:42 25462
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов пересмотрел ставки по депозитам на ноябрь и утвердил ставки на декабрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
КФГД сообщает о пересмотре максимальных рекомендуемых ставок на ноябрь в связи с повышением базовой ставки Нацбанка РК и утверждении ставок по депозитам в тенге на декабрь 2021 года. 
 

Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на три и шесть месяцев на ноябрь и декабрь были незначительно повышены. Но при этом был сохранен принцип поддержки восходящей линии зависимости доходности от срока и условий, что выражено в сохранении разницы по краткосрочным (срочным и сберегательным на три и шесть месяцев) и несрочным депозитам", - проинформировали в фонде. 

 
Максимальные ставки по сберегательным депозитам, открытым на 12 месяцев, в декабре повышены на 0,1 процентных пункта в связи с ростом рыночной ставки и составляют 12,7% по депозитам с правом пополнения и 13,9% без права пополнения. 
 

Таким образом, ставки по таким депозитам остаются самыми высокими среди прочих видов депозитов", - добавили в пресс-службе.

 

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S&P повысило рейтинг "Банка Фридом Финанс Казахстан"

01.11.2021, 13:40 17767
АЛМАТЫ. 1 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (Freedom Finance Bank Kazakhstan) с "B-" до "B" и подтвердило краткосрочный кредитный рейтинг на уровне "B". Также повышен рейтинг по национальной шкале с "kzBB" до "kzBB+", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Повышение рейтинга от Standard & Poor’s с "B-" до "B" подтверждает правильность и эффективность выбранной стратегии развития банка. Технологичный рост бизнеса позволил в короткие сроки достичь плановых показателей в рамках синергии с Freedom Holding Corp. Стабильный прогноз и показатель прибыльности банка обеспечат дальнейшее масштабирование бизнеса и достижения намеченных целей", - сообщил советник совета директоров Freedom Finance Bank Kazakhstan.

 
Согласно отчета, рейтинг приравнен к уровню международной группы Freedom Holding Corp., что подтверждает статус банка как ключевой дочерней структуры, которая останется неотъемлемой частью операционной деятельности холдинга. 
 
Как утверждают аналитики S&P, в течение 2021 года "Банк Фридом Финанс Казахстан" достиг более тесной интеграции в деятельность Freedom Holding Corp., обслуживая около 90% денежных операций с брокерскими счетами, осуществляемых клиентами группы, и обеспечивает прямой доступ к денежным средствам на брокерских счетах для проведения платежных операций через карту инвестора и текущие счета клиентов. 
 

Более того, в связи с докапитализацией банка на 23 млрд тенге, после которой собственный капитал банка увеличился более чем в два раза, доля АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" в общей капитализации Freedom Holding Corp. превысит 25%", - пояснили пресс-службе Freedom Finance Bank Kazakhstan.

 
АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" (банк Kassa Nova) приобретен у АО "ForteBank" в августе 2020 года. 100% голосующих акций банка принадлежат компании "Фридом Финанс", входящей в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Акции холдинга торгуются на американской фондовой бирже Nasdaq, российской Санкт-Петербургской и казахстанской фондовой биржах.

 

Пенсионные накопления казахстанцев превысили 13 трлн тенге

25.10.2021, 09:57 68608
Пенсионные накопления казахстанцев превысили 13 трлн тенге
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - На 1 октября 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму более 13,1 трлн тенге. За год, с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года, сумма увеличилась на 569,5 миллиардов тенге, или на 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,7 трлн тенге (рост за последние 12 месяцев составил 4%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 349,5 млрд тенге (рост составил 16%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 1,6 млрд тенге, сообщили в фонде. 
 
За девять месяцев 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли больше средств, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 октября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме 1,2 трлн тенге, что значительно превысило показатель за аналогичный период 2020 года на 439,5 млрд тенге, или 57%. Из общего объема взносов 95,7% составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ - 917,4 млрд тенге (рост за последние 12 месяцев 24%). По ОППВ поступило 41,2 млрд тенге (рост 17%). 496 млн тенге (рост 41%) было перечислено по ДПВ. 
 
Помимо взносов самих вкладчиков значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января по 1 октября 2021 года превысил 1 трлн тенге. Это немного превышает показатели не менее успешного прошлого года, а точнее на 7 млрд тенге, или 1%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Республики Казахстан с начала года составила 8,89% при инфляции в 6,2%. Доходность за последние 12 месяцев составила 10,08% при инфляции за этот же период в 8,9%.
 
Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 октября 2021 года составило 11,7 млн единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - 10 909 456 единиц. Далее идут счета, сформированные за счет ОППВ (534 067 единиц), количество счетов за счет ДПВ в ЕНПФ сейчас 54 013 единиц.
 
С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил более 2,1 трлн тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) - 1,9 трлн тенге. Выплаты по возрасту - 71,6 млрд тенге. Далее следуют: переводы в страховые организации - порядка 47,6 млрд тенге, выплаты по наследству - 43,3 млрд тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК - 29,1 млрд тенге, на погребение - 4,0 млрд тенге, выплаты по инвалидности - 1,6 млрд тенге.
 
Стоит отметить, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 28 525 тенге, максимальная сумма ежемесячной выплаты - 673 643 тенге.

$1 = 426,3 тенге.

 

В Казахстане девять банков находятся на пороге ликвидации

21.10.2021, 19:45 111943
НУР-СУЛТАН. 21 ОКТЯБРЯ - По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, в настоящее время 9 банков находятся на стадии ликвидации (Валют-транзит банк, Казинвестбанк, Delta Bank, Эксимбанк Казахстана, Банк Астаны, Qazaq Banki, Tengri Bank, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основная цель при прекращении деятельности банка - удовлетворение требований кредиторов, обеспечение расчетов с ними и завершение всех операций банка.
 
Требования кредиторов банка удовлетворяются в порядке очередности, установленной законом РК "О банках и банковской деятельности в РК" (10 очередей, статья 74-2).
 
В первую очередь удовлетворяются требования по оплате труда и по физическим лицам, по которым банк несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.
 
Во вторую очередь - расчеты перед АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" по депозитам физических лиц, в пределах гарантируемой суммы.
 
В третью очередь - расчеты по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банка.
 
В четвертую очередь - расчеты по депозитам физических лиц, не являющихся аффилированными лицами, превышающих гарантируемую сумму КФГД, а также по депозитам, осуществленным за счет пенсионных активов и по депозитам страховых организаций, осуществленным по отрасли "страхование жизни".
 
В пятую очередь - расчеты перед отдельными категориями некоммерческих организаций (благотворительные организации, ветераны Великой Отечественной войны, общества инвалидов).
 
В шестую очередь - расчеты по депозитам не аффилированных юридических лиц.
 
В седьмую очередь - расчеты по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджет, займы, выданные за счет средств республиканского бюджета и средств Национального фонда Республики Казахстан.
 
В восьмую очередь - расчеты перед другими кредиторами, не вошедшими в остальные очереди.
 
В девятую очередь - расчеты по депозитам аффилированных физических и юридических лиц.
 
В десятую очередь - расчеты по субординированному долгу и бессрочным финансовым инструментам.
 
В Агентстве подчеркнули, что требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
 
Из девяти ликвидируемых банков, в восьми есть Комитет кредиторов, в Казинвестбанке отсутствует Комитет кредиторов в связи с осуществлением расчетов с последней очередностью реестра кредиторов (8 очередь, юридические лица).
 
Основным типом активов в ликвидируемых банках являются задолженность по займам и дебиторская задолженность. При этом, уровень NPL в ссудном портфеле ликвидируемых банков находится в диапазоне от 84% до 99%.
 

В настоящее время, степень удовлетворения требований кредиторов всех ликвидируемых банков находится на разных стадиях", - сообщили в ведомстве.

 
Ликвидационные комиссии Казинвестбанк, Эксимбанк Казахстана, Delta Bank полностью погасили свои обязательства перед КФГД по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам, а также перед физическими лицами по депозитам, превышавших максимальный размер гарантийной выплаты КФГД.
 
В настоящий момент банки находятся на стадии удовлетворения требований кредиторов - юридических лиц. По состоянию на 1 октября 2021 года Казинвестбанк удовлетворил требования перед юридическими лицами на 5,8%, или 6,3 миллиарда тенге, Эксимбанк Казахстана на 19,1% (2 миллиарда тенге) и Delta Bank перед кредитором, обеспеченным залогом на имущество на 15,9% (2,2 миллиарда тенге).
 
Ликвидационные комиссии Валют-транзит банк, Банк Астаны, Qazaq Banki и Tengri Bank находятся на стадии удовлетворения требований перед КФГД, по выплаченным гарантийным возмещениям депозиторам-физическим лицам. По состоянию на 1 октября 2021 года Tengri Bank удовлетворил требования перед КФГД на 87% или 15,4 миллиарда тенге, Валют-транзит банк на 57% (10,4 миллиарда тенге), Банк Астаны на 43,9% (16,5 миллиардов тенге), Qazaq Banki на 16,3% (3,3 миллиарда тенге).
 
В настоящее время, AsiaCredit Bank формирует промежуточный баланс, а Capital Bank Kazakhstan проводит работу по передаче дел от временной администрации к ликвидационной комиссии, в дальнейшем данными банками будут осуществлены мероприятия по формированию реестра кредиторов и созданию Комитета кредиторов.
 

В целом размер дальнейшего удовлетворения требований кредиторов зависит от качества активов, входящих в ликвидационную массу банков", - подчеркнули в Агентстве.

 

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