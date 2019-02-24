Об обеспечении многодетных семей жильем рассказал аким Карагандинской области

Караганда. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области многодетные родители смогут получить жилищные сертификаты и приемлемые кредиты на покупку жилья, передает Kazakhstan Today.

Эта тема действительно очень актуальна. Сегодня в области на получение жилья в очереди стоит 1206 многодетных семей. Как вы знаете, по программе "Нурлы жер" мы строим в год около 300 квартир для всех 11 категорий очередников. А их у нас сегодня более 36 тысяч. Такими темпами мы, конечно, в ближайшее время не обеспечим жильём нуждающихся", - отметил глава региона Ерлан Кошанов на отчётной встрече, отвечая на один из вопросов.

Он рассказал о принятых решениях. Во-первых, для кредитования многодетных семей, стоящих в очереди, из областного бюджета "Жилстройсбербанку" выделят 1 млрд тенге.

"Предусмотрены кредиты до 15 млн тенге по ставке 2% годовых. Первоначальный взнос - 10%. При этом будут установлены требования к доходам: не выше полтора прожиточных минимума на одного члена семьи - это 44 547 тенге", - пояснил Ерлан Кошанов.

Во-вторых, в областном бюджете в этом году предусмотрели 1 млрд тенге на жилищные сертификаты для субсидирования первоначального взноса. Многодетные семьи также смогут воспользоваться этой поддержкой.

К примеру, при стоимости квартиры в 10 млн тенге жилищный сертификат полностью покрывает первоначальный взнос в 1 млн тенге. По расчётам, ежемесячный платёж в среднем составит 41 тыс. тенге.

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