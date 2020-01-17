Пересмотреть программу развития АПК предложила Дарига Назарбаева

Нур-Султан. 16 января. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента республики Казахстан Дарига Назарбаева в ходе встречи с руководителями Национальной палаты предпринимателей республики Казахстан "Атамекен" и национального управляющего холдинга "КазАгро" в рамках подготовки к парламентским слушаниям предложила пересмотреть программу развития агропромышленного комплекса, передает Kazakhstan Today.

На встрече депутаты сената рассказали об итогах недавних встреч с избирателями в регионах. По их словам, аграрии чаще всего поднимают вопросы о высоких ставках кредитов и отсутствии доступной техники для небольших крестьянских хозяйств. Отдельная проблема - необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части упрощения изъятия неиспользуемых сельскохозяйственных земель, сообщила пресс-служба сената.





Дарига Назарбаева, в свою очередь, высказалась за необходимость пересмотра программы развития АПК, так как в отрасли наблюдается спад производства и стагнация, имеющиеся ресурсы расходуются не всегда эффективно, а многие решения не выглядят экономически обоснованными.

Если практически все ныне существующие перерабатывающие предприятия загружены всего на 45% мощности, так зачем вам кредитовать создание еще 776?" - обратилась она к присутствовавшему на встрече руководителю "КазАгро".

В ходе встречи председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов привлек внимание участников к тому, что в рамках трех государственных программ развития агропромышленного комплекса на субсидирование было затрачено порядка 2 трлн тенге, но при этом показатели отрасли не выросли и серьезно отстают от мировых.

По данным Мырзахметова, по уровню переработки продукции Казахстан является больше импортозависимой страной, так как основную долю экспорта занимает живой скот с низкой рентабельностью, который используется как сырье для дальнейшей переработки. Такая ситуация, считает глава НПП "Атамекен", негативно сказывается на продовольственной безопасности государства. По его словам, постоянные изменения в реформах серьезно сказываются на настроении производителей сельскохозяйственных товаров.

За последние 5 лет правила субсидирования поменялись 47 раз. Это стало уже нормой. Постоянно вносятся изменения, фермер не успевает понять, что это и как запланировать работу. Только начинает готовить документы, уже через полгода вносятся следующие поправки", - пояснил он.

Отдельно Мырзахметов отметил отсутствие координации между госорганами.

Несмотря на то, что Комитет управления земельными ресурсами Минсельхоза является держателем балансов сельхозземли, выдачей всех актов занимаются местные исполнительные органы, а химанализ в прошлом году передали Правительству для граждан. Эту базу нужно привести в порядок", - уточнил глава НПП.

О том, что сдерживает развитие животноводства, также рассказал председатель комитета АПК президиума НПП "Атамекен", директор агрофирмы Иван Сауэр. Так, одной из ключевых проблем он считает слабую систему ветеринарного обеспечения. Многочисленные реформы в ветеринарии значительно ослабили контроль за ветеринарным благополучием в стране, что подтверждается участившимися случаями вспышек опасных заболеваний животных.

Отдельная проблема, по его мнению, - приписки в отчетности. Сауэр полагает, что государство должно наказывать тех, кто искусственно раздувает и фальсифицирует показатели по производству мяса. С его точки зрения на вопросы развития мясного производства, следует развивать отечественную породу, особенно казахскую белоголовую корову, которая хорошо адаптирована к региональной специфике.

Он также затронул тему государственной поддержки работ по орошению сельхозугодий.

Мне нужно орошение обязательно, я хочу делать. Не надо ничего дарить. Дайте кредит под 2-3%, как во всем мире, а государство сэкономит 60-70% средств. В конце концов мы должны научить людей зарабатывать деньги, а не откатами на схемах жить", - отметил Сауэр.

В своих выступлениях участники встречи подняли вопрос проблемы сервиса по обслуживанию сельхозтехники. В качестве примера отметили работу сервисных центров других стран, где даже на самый сложный ремонт по нормативу тратится 3 часа, а в Казахстане - от 12 дней до 3 месяцев. В этой связи представители объединений аграриев предложили пересмотреть условия работы компаний по обслуживанию сельхозтехники. Спикер сената подчеркнула, что в этом вопросе необходима государственная поддержка.

Дорогой сервис, в свою очередь, будет сказываться на себестоимости продукции. Этого допускать нельзя. Надо стимулировать развитие машинно-тракторных станций. Сейчас это пустая ниша", - отметила она.





Председатель сената поручила Комитету по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий изучить затронутые участниками встречи проблемные темы и подготовить их к обсуждению на парламентских слушаниях.

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