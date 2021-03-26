НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Подсолнечное масло в Казахстане подорожало почти в полтора раза за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В феврале текущего года на базарах и в магазинах страны литр подсолнечного масла продавали уже за 625 тенге - сразу на 44,5% дороже, чем годом ранее. Больше всего среди крупных городов подсолнечное масло стоило в Атырау: 723 тенге за литр. Там также был зафиксирован наибольший годовой рост - сразу на 59,3%. Не повезло также жителям Нур-Султана и Алматы, где литр масла обходился уже в 651 тенге и 648 тенге, соответственно. Дешевле всего масло стоило в Петропавловске: 562 тенге за литр, сообщает Energyprom.kz

Всего за два месяца с начала года рост стоимости подсолнечного масла уже составил 6,7% (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цен на 0,3%), сообщает Агентство по развитию и защите конкуренции РК . В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 7 субъектам рынка.

На резкое повышение цен, по мнению экспертов агентства, повлиял ряд факторов: рост мировых цен на масло на 53,8%, повышение закупочных цен на сырьё, сокращение у производителей запасов сырья урожая прошлого года. В частности, по причине высоких закупочных цен и отсутствия сырья приостановил выпуск крупнейший производитель сектора в ВКО - ТОО "Востоксельхозпродукт".

В то же время, по данным Бюро национальной статистики, в январе текущего года компании успели произвести 41,8 тыс. тонн растительного масла - сразу на 19,6% больше, чем годом ранее. Напомним: основное производство традиционно сконцентрировано в Восточно-Казахстанской области, Алматы и Шымкенте, где работают АО "Май", ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод" (ВКО), АО "Евразиан Фудс Корпорейшн", ТОО "ЭФКО Алматы", ТОО "Масло-Дел" (Алматы) и другие.

В целом за январь - декабрь 2020 года компании произвели 464,1 тыс. тонн растительного масла - не намного меньше (на 4,2%), чем в январе - декабре 2019 года.

Наибольший объём январского выпуска - 40,5% - ожидаемо пришёлся на производство непосредственно рафинированного подсолнечного масла: 16,9 тыс. тонн, плюс 74,1% за год. Ещё 40,1% занял выпуск нерафинированного подсолнечного масла: 16,8 тыс. тонн, плюс 30,2%.

Производство соевого масла выросло в 2 раза, до 2,5 тыс. тонн. Выпуск хлопкового, рапсового и сафлорового масла, напротив, ушёл в минус.

По итогам января - декабря 2020 года компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на растительное масло на 74,5%. На долю импорта соответственно пришлось 25,5%: в страну завезли 158,7 тыс. тонн масла - на 1,8% меньше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализовали 401,8 тыс. тонн масла - на 8,4% меньше, чем в январе - декабре 2019 года.

Непосредственно спрос на подсолнечное масло компании обеспечили на 76,1%, против 73,8% годом ранее. Импорт сократился на 11,6%, до 101,4 тыс. тонн. На рынке было реализовано 313,4 тыс. тонн подсолнечного масла - на 11,6% меньше, чем годом ранее.

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