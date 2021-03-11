Антимонопольщики проверяют производителей хлеба, яиц и подсолнечного масла на предмет ценового сговора

Нур-Султан. 10 марта. Kazakhstan Today - С начала 2021 года антимонопольным органом в связи с неисполнением уведомлений о снижении цен назначено 6 расследований в отношении двух производителей хлеба, двух производителей подсолнечного масла и двух торговых сетей, передает Kazakhstan Today.

По информации Агентства РК по защите и развитию конкуренции, на текущей неделе приняты новые меры реагирования. Направлено 25 уведомлений о снижении цен:

- 13 производителям яиц;

- 7 производителям подсолнечного масла;

- 2 оптовым поставщикам сахара;

- 3 оптовым поставщикам гречневой крупы.

По этим товарным позициям за 2 месяца произошел наибольший рост цен - от 3 до 11%. Запрошена информация по товарным позициям социально значимых продуктовых товаров (СЗПТ), где рост цен в отдельных регионах также превысил 3%. Это производители хлеба, муки, мяса кур, макарон (рожки), молока, кефира, творога, масла сливочного", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в течение 10 дней после установления признаков нарушения в отношении них также будут приняты меры реагирования.

Таким образом, антимонопольным контролем охвачено 12 товарных рынков СЗПТ и практически все их крупные производители и оптовые поставщики.

Остальные товарные позиции - это плодоовощная продукция с сезонным ростом цен или товарные рынки, где индекс роста не превышает уровень прошлого года.

В АЗРК рассказали, что из 34 крупнейших птицефабрик у 13 выявлены признаки ценового сговора при реализации яиц.

За два месяца с начала года рост стоимости яиц составил 11,5 % (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цены на 1,4%). В регионах больше всего яйца куриные подорожали в Семее-22,4%, Усть-Каменогорске - 21,6 %, Костанае-16,5%, Жезказгане-15%, Алматы-13,4%, Актау -13,3%, Павлодаре-13,7%, Уральске-11,8%, Талдыкоргане - 12,3 %.

В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 13 производителям куриных яиц в Шымкенте, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Атырауской областях. В случае неисполнения уведомления в месячный срок в соответствии с Предпринимательским кодексом антимонопольный орган инициирует расследование", - поделились антимонопольщики.

В то же время на резкое повышение цен повлиял ряд факторов. Это вспышка птичьего гриппа и сокращение поголовья птиц на 15%, увеличение стоимости кормов на 150%.

По данным агентства, в настоящее время птицефабрики ТОО "Адель-кус", ТОО "Алекри", ТОО "Алсад", ТОО "Алель Агро", ТОО "Агроинтерптица". ТОО "Майкудукская птицефабрика", ТОО "САРЫ-БУЛАК" и ТОО "Бишкульская птицефабрика" не производят куриные яйца в связи с падежом птиц.

Кроме того, антимонопольщики сообщили, что за два месяца с начала года рост стоимости подсолнечного масла составил 6,7% (за аналогичный период прошлого года отмечалось снижение цен на 0,3%).

По их информации, в регионах больше всего подсолнечное масло подорожало в Шымкенте - на 14,6%, Атырау - на 12,8%, Уральске - на 12,9%, Семее - на 11,8%, в Актобе - на 9,7%, Талдыкоргане - на 9,6%, Таразе - на 8,6%, Жезказгане - на 7,9%, в Караганде - на 7,8%, Усть-Каменогорске - на 7,6%, Петропавловске - на 7%, в Костанае - на 6,9%, Актау - на 4,9%, Кокшетау - на 4,5%.

В связи с наличием признаков ценового сговора направлены уведомления о снижении цен 7 субъектам рынка - производителям и оптовым поставщикам в Шымкенте, ВКО, Карагандинской области.

На сегодняшний день, по информации АЗРК, проводятся 2 расследования по признакам согласованных действий в Актюбинской области и злоупотреблению доминирующим положением в Алматы.

В то же время на резкое повышение цен повлиял ряд факторов. Это рост мировых цен на масло на 53,8%, повышение закупочных цен на сырье, сокращение у производителей запасов сырья урожая прошлого года.

В частности, по причине высоких закупочных цен на сырье и отсутствие сырья крупнейший производитель в ВКО по производству подсолнечных масел ТОО "Востоксельхозпродукт" приостановил свое производство", - добавили в ведомстве.

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