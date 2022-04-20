Пострадавшие в результате январских событий бизнесмены получили выплаты на сумму 8,3 млрд тенге

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НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - На сегодняшний день выплаты на общую сумму 8,3 млрд тенге получил 1491 субъект малого и среднего предпринимательства (МСП), пострадавший в результате январских событий. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в ходе заседания правительства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он напомнил, что в целях поддержки субъектов МСП, пострадавших в результате январских беспорядков, были приняты оперативные меры:

возмещение имущественного вреда, причиненного субъектам МСП;

отсрочка платежей по займам физических и юридических лиц;

приостановление налоговых и таможенных проверкок и другие меры.

В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало 1630 субъектов МСП, у которых сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. На сегодняшний день выплату получил 1491 субъект МСП на общую сумму 8,3 млрд тенге.

Жаксылыков рассказал о динамике состояния развития МСП в Казахстане в период с 2015 по 2021 годы. По его данным, отмечаются положительные результаты. Доля МСП в ВВП выросла на 7,9% и достигла 34,7%. Выпуск продукции МСП увеличился почти в 2 раза и достиг 29,7 трлн тенге в номинальном выражении. Общее количество действующих МСП выросло на 15,2% и достигло 1,4 млн субъектов. Общая численность занятых в МСП выросла на 10,6% и достигла 3,5 млн человек.

По словам вице-министра, на сегодняшний день в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства предоставляются финансовые и нефинансовые меры поддержки МСП.

В 2021 году в сравнении с 2020 годом общий кредитный портфель, охваченный мерами господдержки, увеличился на 57% и составил 3,4 трлн тенге.

Одной из проблем осуществления предпринимательской деятельности является громоздкая регуляторная система и излишняя административная нагрузка. Для решения обозначенной проблемы 30 декабря 2021 года главой государства подписан закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", - сказал Жаксылыков.

Работа по пересмотру требований для бизнеса будет проходить в два этапа.

1-й этап - в первом полугодии 2022 года планируется обеспечить пересмотр регуляторных требований в четырех приоритетных отраслях, это сферы торговой деятельности, транспорта, сельского хозяйства, услуги общественного питания и проживания.

Охват субъектов МСП в данных сферах составляет порядка 60%.

2-й этап - во втором полугодии 2022 года и в 2023 году будет обеспечен пересмотр требований к бизнесу в остальных отраслях, таких как здравоохранение, строительство, промышленность и другие.

Таким образом, будет сформирован реестр обязательных требований, который позволит применить метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду.

Будет осуществлен переход от проверок и наказания к профилактике правонарушений посредством автоматизации госконтроля. Это позволит упорядочить и сфокусировать органы контроля и надзора на проблемных субъектах бизнеса.

Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности.

Также он напомнил, что был разработан проект Концепции развития малого и среднего предпринимательства в РК до 2030 года. Целью принятия документа является стимулирование и развитие экономической активности бизнеса и создание конкурентоспособных субъектов МСП.

Для этого в документе сформированы подходы к развитию МСП, направленные на оказание приоритетной поддержки МСП, обладающих потенциалом для роста.

Предлагается пересмотреть систему предоставления мер комплексной поддержки посредством переориентирования на поддержку эффективных и конкурентоспособных предпринимателей.

Реализация положений концепции позволит довести к 2030 году:

долю МСП в ВВП - до 40%;

долю среднего предпринимательства в ВВП - до 20%;

количество занятых в МСП - до 5 млн человек.