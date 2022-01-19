Правительство приняло план по стабилизации социально-экономической ситуации в стране

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В ходе реализации плана в первую очередь будет оказана помощь семьям погибших граждан и пострадавшим. Сотрудники силовых структур и органов гражданской защиты также обеспечиваются должной поддержкой государства. Все пункты плана, касающиеся МВД, очень важны и должны быть реализованы качественно и оперативно", - сказал Смаилов.
Глава правительства подчеркнул, что гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от массовых беспорядков, предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов до окончания режима чрезвычайного положения в разрезе регионов.
НПП "Атамекен" сформирован реестр пострадавших от мародерства субъектов бизнеса. По результатам работы правительственной и региональных комиссий по ликвидации последствий беспорядков из республиканского и местных бюджетов будут выделены необходимые финансовые средства для возмещения понесенного ущерба", - рассказали в пресс-службе правительства.
Также планируется разработка и принятие программы повышения доходов населения.
Вопрос повышения доходов людей должен быть самым главным для нас. Любой план, любая программа должны быть нацелены в первую очередь на повышение доходов казахстанцев. На всех уровнях управления эффективность работы будет оцениваться именно по этому показателю", - сказал Смаилов.
В целях снижения уровня молодежной безработицы будут увеличены сроки прохождения и размеры заработной платы в рамках проектов "Молодежная практика" и "Первое рабочее место".
Созданный общественный социальный фонд "Казакстан халкына" позволит нуждающимся детям получить современные и дорогостоящие медицинские услуги, лекарственные средства".
Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов и акимам регионов взять на личный контроль реализацию мероприятий плана оперативный действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.
Ранее сообщалось, что для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки органов государственных доходов, а также выставление уведомлений по камеральному контролю.