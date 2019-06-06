Председателем ипотечной организации "Баспана" назначен Ерболат Оспанов

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Председателем правления АО "Ипотечная организация "Баспана" назначен Ерболат Оспанов, передает Kazakhstan Today.

Решением Национального банка РК с 5 июня 2019 года председателем правления АО "Ипотечная организация "Баспана" избран Оспанов Ерболат Серикович", - сообщили в пресс-службе ипотечной компании.

Отмечается, что Оспанов имеет опыт работы на руководящих должностях в финансовом секторе и в нефтяной отрасли.

С 2017 года он занимал пост независимого директора (CEO) АО "ИО "Казахстанская ипотечная компания". В разное время занимал должности CEO в компании Borgata Mayer Inc.; заместителя директора по внешним связям в ЧКОО "KMG Kashagan B.V."; директора департамента развития местного содержания в "Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В."; заместителя директора Астанинского филиала АО "Торговый дом "КазМунайГаз"; исполнительного директора в ТОО "Алма-Трейдинг"; председателя правления ЗАО "Казахинстрах"; президента ОАО "Промышленная страховая группа" и другие.

Ерболат Оспанов родился в 1967 году. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова по специальности "Математика", Казахскую государственную академию управления по специальности "Финансы и кредит" и Университет Лос-Анджелеса, Калифорния UCLA, по программе MBA.

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