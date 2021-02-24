Премьер-министр ответил на предложение снизить пенсионный возраст

Нур-Султан. 23 февраля. Kazakhstan Today - Снижение пенсионного возраста в Казахстане не планируется, так как это негативно отразится на размере пенсии. Об этом сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ответ на запрос депутатов мажилиса, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время пенсионное обеспечение на всех трех уровнях (солидарная, базовая и накопительная пенсия) привязано к трудовому стажу. При этом размер солидарной пенсии постепенно снижается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть до введения накопительной системы", - говорится в ответе.

Как отметил премьер-министр, снижающийся размер солидарной пенсии должен компенсироваться возрастающим размером накопительной части пенсии за счет увеличения периода перечисления обязательных пенсионных взносов. При этом базовая пенсия предоставляется всем лицам, достигшим пенсионного возраста, в размере от 54 до 100% прожиточного минимума, она зависит от стажа участия в пенсионной системе.

То есть чем дольше работал, тем выше размер базовой пенсии. Ранний выход на пенсию не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости из-за непродолжительного периода перечисления пенсионных взносов. Кроме того, это отражается также и на размере базовой пенсии", - пояснил он.

Кроме того, премьер отметил, что пенсионные отношения являются производными от трудовых отношений, в связи с чем пенсия назначается индивидуально каждому человеку и служит замещением дохода, получаемого в предпенсионный период. При этом, согласно рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения утраченного дохода пенсионными выплатами не должен быть ниже 40%. В этой связи, привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате не отражает сущности пенсионных выплат, в силу чего экономически и методологически является необоснованной.

Вместе с тем Аскар Мамин проинформировал, что в целях повышения материального положения пенсионеров в настоящее время проводится работа по модернизации пенсионного обеспечения, в первую очередь путем преобразования базовой пенсии в минимальную гарантированную пенсию. Предполагается, что механизм назначения минимальной гарантированной пенсии будет основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров. Данная мера предполагает повышение минимального размера с 54 до 70% от величины прожиточного минимума, уменьшение минимального стажа участия с 10 лет до 5 лет, а также снятие максимального ограничения размера (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 года и выше).

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