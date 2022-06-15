Премьер-министр РК поручил усилить работу по сдерживанию инфляции

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - За 5 месяцев 2022 года налогов поступило больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, передает KAZAKHSTAN TODAY.



План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на 5 месяцев 2022 года исполнен на 106,8%. При плане 5894,2 млрд тенге поступило 6293,1 млрд тенге с перевыполнением на 398,9 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза, или на 2145,3 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.



Уточняется, что республиканский бюджет исполнен на 100,3% (при плане 4273,5 млрд тенге поступило 4284,3 млрд тенге с перевыполнением на 10,8 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,6 раза, или на 1 686,9 млрд тенге.



Местный бюджет исполнен на 123,9% (при плане 1620,7 млрд тенге поступило 2008,8 млрд тенге с перевыполнением на 388,1 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 г. на 29,6%, или на 458,4 млрд тенге.



"В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН - на 624,1 млрд тенге, или в 1,9 раза, НДС на товары внутреннего производства - на 494,4 млрд тенге, или в 2,2 раза, экспортная таможенная пошлина на нефть - на 356,5 млрд тенге, или в 2 раза, НДС на импорт из третьих стран - на 112,8 млрд тенге, или на 37,8%, налог на добычу полезных ископаемых - на 70,5 млрд тенге, или на 35,0%, и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 66,6 млрд тенге, или на 20,5%",- уточнили в КГД.



Рост объясняется тем, что за 5 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,1%, алюминий - на 44,0%, цинк - на 37,9%, свинец - на 12,6%, медь - на 10,1% и золото - на 4,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4% (средняя ставка за январь-май 2022 года - 55,0$ за 1 тонну, январь-май 2022 г. - 86,0$ за 1 тонну).



Кроме того, товарооборот с третьими странами за 5 месяцев текущего года увеличился на 53,6% (экспорт вырос на 68,9%, импорт - на 19,9%).



Также оборот по реализации за 5 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20,2% (с 40 604 млрд тенге до 48 809 млрд тенге).



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