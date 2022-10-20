Премьер назвал причины высокой инфляции в Казахстане

Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса назвал факторы, которые повлияли на инфляцию в стране.
В текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет - порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях также уровень инфляции складывается высокий - порядка 14%-15%", - сказал Алихан Смаилов.
По его словам, причинами высокой инфляции являются повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.
В нашем случае еще негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и, соответственно, к тенге - на 30% из-за резкого сокращения импорта в Российскую Федерацию. Автоматически весь импорт из России в Казахстан подорожал на 30%. А доля России в нашем общем импорте порядка 40%. Понятно, что мы все эти негативные факторы в прошлом году при формировании республиканского бюджета прогнозировать не могли", - сказал премьер.
Он отметил, что в настоящее время международные эксперты говорят о том, что мировая экономика входит в фазу рецессии. В Казахстане реализуется комплекс мер по сдерживанию инфляции.
Системные меры направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и снижении импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности", - уточнил Смаилов.
Глава правительства сообщил, что наибольший вклад (55%) в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары.
В текущем году в два раза увеличили финансирование агропромышленного комплекса. В результате по итогам 9 месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7%. Также инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве выросли на 7,5% в реальном выражении", - сказал премьер.
По его словам, в целом в несырьевом секторе на среднесрочный период запланирована реализация 734 проектов на 25 трлн тенге. Из которых 440 проектов - это импортозамещение. В текущем году по итогам года будет реализовано 158 новых промышленных производства. В то же время реализуется программа "Экономика простых вещей", которая также направлена на снижение импортозависимости.
Оперативные меры - это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное регулирование, внешнеторговое регулирование, контроль над торговой надценкой 15% на социально значимые продукты питания, которая установлена законом, а также форвардный закуп, формирование стабфондов, оборотные схемы и другие меры", - пояснил Смаилов.
Ожидается, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5%-9,5%.
Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы их достичь. Кроме того, инфляционные ожидания нельзя допускать, чтобы со своей стороны это не оказывало негативное влияние на рост цен", - заключил премьер.