Премьер РК отметил необходимость усиления самодостаточности ЕАЭС путем полного продовольственного самообеспечения

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в режиме видеоконференцсвязи, передает Kazakhstan Today.

Глава правительства Казахстана рассказал о предпринимаемых Казахстаном мерах по борьбе с распространением COVID-19, стабилизации экономики и поддержке населения и бизнеса. При этом подчеркнул необходимость дальнейшего принятия антикризисных мер не только на уровне национальных экономик, но и в рамках всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

Премьер-министр отметил необходимость усиления самодостаточности ЕАЭС путем полного продовольственного самообеспечения и импортозамещения продукции АПК и товаров первой необходимости.

Глава правительства указал на важность регионализации производственных процессов на основе существующих и потенциальных конкурентных преимуществ экономик стран-участниц ЕАЭС, разработки совместных подходов по привлечению производственных активов, смещаемых из Юго-Восточной Азии, Китая и других регионов, формирования связей с новыми рынками сбыта, активного формирования благоприятных условий для динамичного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Долгосрочная устойчивость ЕАЭС напрямую зависит от устойчивости торговых процессов. В этой связи нам необходимо пересмотреть подходы к региональной торговле с учетом приоритета товаров и услуг, создаваемых в рамках союза", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления совместной работы по систематизации и последующему устранению всех имеющихся барьеров во взаимной торговле.

Текущей экономический кризис является не только вызовом для наших экономик, но и возможностью. Совместная работа в рамках ЕАЭС позволит не только смягчить последствия кризиса, но и создать условия для формирования фундаментальных факторов долгосрочного роста и развития конкурентоспособности создаваемой в рамках ЕАЭС стоимости", - сказал А. Мамин.

В заседании также приняли участие премьер-министры Российской Федерации Михаил Мишустин, Беларуси - Сергей Румас, Молдовы - Ион Кику, Кыргызстана - Мухаммедкалый Абылгазиев, Республики Армения - Никол Пашинян и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Участники заседания рассмотрели ход работы по подготовке проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, совершенствование механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, развитие электронной торговли, ускоренной интеграции национальных информационных систем и другие вопросы.

Стороны согласились упростить процедуры экспорта скоропортящейся продукции из Казахстана на территорию государств-членов ЕАЭС путем введения системы сертификата о происхождении серийной продукции. Данная мера позволит минимизировать временные и материальные издержки на получение документов, подтверждающих происхождение казахстанских товаров. Сертификат о происхождении "серийной" продукции может выдаваться единожды в отношении однородной, серийно выпускаемой продукции сроком на 6 месяцев.

По итогам заседания ЕМПС принят ряд решений, поручений и распоряжений, в том числе о мерах ЕАЭС по обеспечению экономической стабильности в условиях пандемии COVID-19.

Документ предусматривает усиление взаимодействия уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создание "зеленого коридора" для импорта социально-значимых товаров путем временного обнуления ставок ввозных таможенных пошлин и упрощения таможенных процедур, введение единых временных ограничений на экспорт критически важных товаров в третьи страны, стимулирование цифровизации торговли и безналичных платежей, совместные мероприятия по созданию противовирусных препаратов и вакцин, налаживанию их массового производства и другие меры.

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