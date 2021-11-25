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Причины ослабления тенге назвали в Нацбанке

24.11.2021, 11:01 55135
Причины ослабления тенге назвали в Нацбанке
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова рассказала о причинах ослабления тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Нацбанке отметили, что с начала месяца на внутреннем валютном рынке наблюдается негативная динамика тенге, несмотря на то, что ноябрь - так называемый "налоговый месяц". 
 
По мнению Алии Молдабековой, динамика курса тенге отражает текущие тренды на внешнем и внутреннем рынках. Прежде всего это падение цены на нефть, которое началось еще с конца октября. 
 

Как мы уже отмечали, стоимость котировок нефти снижалась по нескольким причинам, основные из которых: прогнозы избыточного предложения на рынке энергоносителей и намерения администрации президента США Байдена по реализации стратегических запасов нефти. Впоследствии ситуация только ухудшалась: усилились опасения скоординированного использования стратегических запасов нефти. Вчера президент США дал поручение министерству энергетики подготовить для высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва для снижения цен на топливо, 32 млн баррелей из которых в будущем будут восполнены. В Белом доме подчеркнули, что вместе с США аналогичный шаг предпримут ряд других стран, включая Великобританию, Китай, Индию, Южную Корею и Японию. Наблюдается новый всплеск COVID-19, который охватывает Европу и США. Весь мир наблюдает за тем, как страны Европы вынужденно вводят жесткие ограничительные меры. На этом фоне стоимость нефти марки Brent достигала минимального значения - 77,58 долларов США за баррель. До вчерашней значительной коррекции, после достижения отметки 86,4 долларов за баррель 26 октября цена на нефть падала до 8,2%", - объяснила она.

 
Кроме того, продолжается глобальное укрепление доллара США против валют как развитых, так и развивающихся стран. По мнению экспертов, выбор главы ФРС США Дж. Пауэлла на второй срок поддержит тренд нормализации и в дальнейшем ужесточения монетарной политики, что приводит к усилению американской валюты.
 

Все вышеперечисленные факторы привели к ослаблению валют развивающихся стран, включая тенге. С открытия пятницы прошлой недели турецкая лира ослабла на 15,5%, мексиканское песо - на 2,2%, южноафриканский ранд - на 1,4%. Российский рубль потерял более 1,5% и ослаблялся до 75 рублей за доллар США на фоне усиления геополитической неопределенности вокруг Украины, миграционного кризиса Беларуси, а также эскалации карабахского конфликта. В целом с начала ноября индекс валют развивающихся стран упал на 3,8%, а индекс доллара США DXY против валют развитых стран укрепился на 2,5%. Тенге ослаб с пятницы прошлой недели на 0,4%, с начала ноября - на 1,2%", - сказала Молдабекова.

 
По ее словам, ухудшение динамики фундаментальных внешних факторов привело к повышению спроса на иностранную валюту как со стороны юридических лиц, так и со стороны населения. Дополнительно к этому конец календарного года традиционно характеризуется увеличением спроса на валюту в связи с использованием бюджетов и исполнением договоров.
 

На фоне восстановления экономической активности продолжается рост импорта. По результатам девяти месяцев текущего года импорт из России достиг $12,1 млрд, увеличившись на 24,7% по сравнению с девятью месяцами 2020 года. По результатам только третьего квартала текущего года импорт из России достиг $4,5 млрд, увеличившись на 29,2% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Учитывая долю РФ в общем импорте, ослабление российского рубля оказало негативное влияние на тенге. Более того, ухудшение геополитического фона привело к более значительному ослаблению рубля по сравнению с другими валютами развивающихся стран и смещению паритета рубль-тенге с 6,0 до 5,8. Это создало дополнительное давление на тенге в последние дни", - сказала эксперт.

 
При этом налоговый период, несмотря на традиционные ожидания рынка, не оказал существенной поддержки курсу нацвалюты. Экспортеры, наперекор прогнозам аналитиков, ограниченно продают иностранную валюту, для уплаты налогов в бюджет они используют ранее накопленную тенговую ликвидность. Соответственно, из-за небольших объемов "налоговых" продаж давление на валютном рынке усилилось, потому что те компании, которые ждали налоговой недели для покупки валюты, были вынуждены покупать доллары в условиях ограниченного предложения.
 
Молдабекова отметила, что спрос на иностранную валюту вырос не только со стороны компаний, но и со стороны населения. Это в определенной степени связано с достижением отметки в 430 тенге за доллар и текущей тенденцией ослабления тенге в последние дни, которая усилила активность населения по приобретению валюты.
 
Увеличились объемы покупки как наличной валюты через банковские и небанковские обменные пункты, так и покупки безналичной валюты через онлайн-платформы БВУ. На сегодня все больший объем конвертаций проходит в онлайн-режиме. После усиления требований к обменным пунктам с 1 января 2020 года число небанковских обменных пунктов сократилось по состоянию на 1 ноября текущего года почти на 40%.
 
Небанковские обменные пункты покупают наличную иностранную валюту у банков второго уровня. БВУ отмечают увеличение спроса со стороны обменных пунктов. К примеру, если в третьем квартале текущего года среднемесячный объем покупок со стороны обменников составлял $280 млн, то в октябре - первой половине ноября он вырос до $380 млн.
 

Увеличение спроса привело к увеличению разницы (спреда) между курсами валют на бирже и курсами валют в обменных пунктах. Но отмечу, что нехватки наличных долларов не наблюдается. Объемы продаж обменникам и курс продажи банки устанавливают самостоятельно. В условиях рыночного курсообразования повышенный спрос и ограниченное предложение ведет не к дефициту иностранной валюты, а к ослаблению курса тенге до уровня, который этот спрос и предложение балансирует", - прокомментировала зампред НБ РК. 

 
По ее мнению, текущая ситуация с ослаблением валют развивающихся стран, и тенге в том числе, носит временный характер и является адекватной реакцией на негативный внешний фон. 
 

Так, уже по итогам вчерашнего закрытия валюты развивающихся стран-экспортеров незначительно укрепились на фоне роста цен на нефть. Продолжающееся восстановление экономической активности и рост импорта - объективные факторы, влияющие на объем спроса на иностранную валюту. Балансирующим фактором, который непосредственно оказывает влияние на объем предложения иностранной валюты, является цена на нефть. Многие аналитики считают, что рынок нефти "перереагировал" на намерения некоторых стран реализовать стратегические запасы черного золота, и цены на энергоносители упали слишком сильно. Подтверждение этому - вчерашняя значительная коррекция на рынке нефти на новостях, что фактическая реализация стратегических запасов нефти со стороны США оказалось меньшей, чем ожидал рынок. Более того, ОПЕК+ в ответ на давление на нефтяные котировки и потенциальное использование странами стратегических запасов заявил о готовности пересмотра плана наращивания объема добычи нефти, что окажет поддержку нефтяному рынку, а соответственно, и поддержку тенге", - резюмировала Молдабекова.

 

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Moody's повысило рейтинги "Банк ЦентрКредит" до уровня B1, прогноз "Стабильный"

25.11.2021, 19:14 5509
ЛОНДОН. 25 НОЯБРЯ - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило долгосрочный рейтинг АО "Банка ЦентрКредит", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Moody's, был повышен долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале с уровня "В2" до "В1", прогноз "Стабильный".
 
Кроме того, рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг банка по банковским депозитам по национальной шкале с "Ba3.kz" до "Ba2.kz".
 

Повышение рейтингов банка отражает улучшение качества активов и прибыльности банка, укрепление его буферов капитала и ликвидности, а также стабильность его депозитной базы",- считают аналитики Moody's.

 

Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС

25.11.2021, 18:49 10720
Мамин предложил рассмотреть возможность создания резерва продбезопасности государств-членов ШОС
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в юбилейном 20 заседании Совета глав правительств (СГП) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства отметил достигнутый в текущем году значительный прогресс по реализации Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС, сообщает пресс-служба премьер-министра. 
 
За 7 месяцев объемы взаимного товарооборота в рамках ШОС увеличились почти на 40%. Товарооборот Казахстана со странами Организации за январь-сентябрь вырос на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 36,5 миллиардов долларов. Этот показатель также выше аналогичного периода допандемийного 2019 года на 22,1% (29,9 миллиарда долларов). 
 
Мамин отметил необходимость стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией между государствами-членами ШОС, обеспечения ускоренного и поэтапного исполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС по продовольственной безопасности и плана по ее реализации. Несмотря на пандемию, за 2020 год товарооборот продукцией АПК в рамках ШОС увеличился на 12,4% и составил 15,4 миллиарда долларов. 
 
Премьер-министр РК предложил рассмотреть возможность создания резерва продовольственной безопасности государств-членов ШОС и инвестиционного фонда в сфере продовольствия, а также активизировать работу по реализации Программы "Зеленый пояс ШОС". 
 
В целях полноценной реализации потенциала взаимной торговли стран-участниц ШОС глава правительства предложил рассмотреть возможность более активной интеграции в инициированную казахстанской стороной Евразийскую торговую и товаропроводящую систему. 
 
Премьер-министр отметил существенный прогресс в реализации транзитно-транспортного потенциала ШОС. За 10 месяцев через территорию Казахстана по направлениям Центральной Азии, стран Персидского залива, Европы, Дальнего Востока, а также по Транскаспийскому маршруту перевезено порядка 883,2 тысячи ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай - Европа - Китай вырос на 36% и составил 604,5 тысячи ДФЭ. 
 

Дальнейшая реализация инициативы "Один пояс, один путь", программ правительства Казахстана с целью реализации потенциала республики как крупнейшего транзитного хаба в регионе, а также задач по развитию транспортной инфраструктуры в рамках Стратегии развития ШОС до 2025 года формируют прочный задел для дальнейшей интеграции наших стран и наращивания потенциала выхода производимой нами стоимости на рынки третьих стран", - сказал Мамин. 

 
Глава правительства подчеркнул, что текущая ситуация на железнодорожных переходах на границе с КНР несет в себе риски для дальнейшего наращивания транзитно-транспортных потоков. Премьер-министр РК обратился к китайским коллегам с просьбой рассмотреть принятие оперативных мер по восстановлению и увеличению грузопотоков, что положительно отразится на объемах торговли во всем регионе. 
 
Обсуждены меры по углублению сотрудничества между государствами-членами ШОС в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Рассмотрена деятельность делового совета и Межбанковского объединения ШОС за 2020-2021 годы, бюджет организации на 2022 год и другие вопросы, связанные с финансовой и организационной деятельностью постоянно действующих органов ШОС. Приняты совместное коммюнике и Концепция создания пула технопарков ШОС.
 

"КазМунайГаз" увеличил чистую прибыль за 9 месяцев в 7 раз

25.11.2021, 18:38 1675
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Чистая прибыль АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) согласно консолидированной финансовой отчетности по МСФО в январе - сентябре 2021 года по сранению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Чистая прибыль компании в отчетном периоде увеличилась в 7 раз до 942 млрд тенге (2 219 млн долларов) за девять месяцев 2021 года по сравнению с 136 млрд тенге (333 млн долларов) за девять месяцев 2020 года. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров материнской компании, составила 947 млрд тенге (2 231 млн долларов)", - сообщили в компании.

 
Также согласно финотчетности, выручка за девять месяцев 2021 года увеличилась на 43,7% и составила 4 792 млрд тенге (11 284 млн долларов) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель EBITDA вырос на 86,8% до 1 590 млрд тенге (3 743 млн долларов) в сравнении с девятью месяцами 2020 года.
 

Свободный денежный поток составил 438 млрд тенге (1 031 млн долларов) по сравнению с 146 млрд тенге (357 млн долларов) за девять месяцев 2020 года", - отмпечается в финансовой отчетности КМГ.

 
Кроме того, чистый долг компании по состоянию на 30 сентября 2021 года составил 2 240 млрд тенге (5 262 млн долларов), снизившись на 13,6% по сравнению с показателем на уровне 2 594 млрд тенге (6 162 млн долларов) на конец 2020 года. Общий долг на 30 сентября 2021 года снизился на 1,3% по сравнению с показателем на 31 декабря 2020 года и составил 4 024 млрд тенге (9 453 млн долларов).
 
Как сообщалось ранее, объем добычи нефти и газового конденсата составил 15 923 тыс. тонн по сравнению с 16 423 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года. Объемы транспортировки нефти составили 55 727 тыс. тонн по сравнению с 55 225 тыс. тонн за девять месяцев 2020 года.
 
Транспортировка газа выросла на 12%, составив 71 036 млн кубометров. Объем переработки углеводородного сырья на казахстанских и румынских НПЗ вырос на 7,7% и составил 14 083 тыс. тонн против 13 081 тыс. тонн годом ранее.
 

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