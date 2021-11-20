В Нацбанке объяснили заметное ослабление тенге

НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Биржевые торги валютной парой доллар-тенге на Казахстанской фондовой бирже 18 ноября достигли уровня 431,60 тенге, что является максимальным значением более чем за полгода, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы департамента монетарных операций Национального банка РК Нуржана Турсунханова, динамика курса отражает текущие тренды на рынке энергоносителей и ситуацию на международном рынке.
С одной стороны, котировки нефти c конца октября снизились более чем на 5% с максимальных за последние семь лет отметок на фоне спекуляций о возможных мерах администрации Байдена по сдерживанию роста цен на нефть, а также на прогнозах ОПЕК и Международного энергетического агентства о скором появлении избыточного предложения на рынке нефти. Опасение участников рынка вызывает продажа нефти из стратегических резервов США и Китая, согласованная во время последних переговоров между лидерами этих стран 16 ноября", - рассказал Турсунханов.
С другой стороны, продолжил он, ожидание более скорого начала цикла повышения ставок в США в ответ на высокие показатели инфляции снижает привлекательность валют развивающихся стран и является дополнительным фактором ослабления тенге.
Ускорение инфляции в США до 6,2%, что является максимальным значением за 30 лет, привело к приближению ожидаемой даты начала повышения ставок в США и росту доходностей облигаций. Укрепление доллара США продолжает оказывать повсеместное давление на валюты развивающихся стран", - объяснил специалист.
Индекс валют развивающихся стран EMCI J.P. Morgan с конца октября ослаб на 2,1% на фоне опасений инвесторов касательно оттока капитала из развивающихся рынков с началом цикла ужесточения центробанков развитых стран. Так, турецкая лира ослабла на 15,2%, южноафриканский ранд - на 2,7%, чилийское песо - на 2,2%. В Турции девальвация лиры принимает характер валютного кризиса.
На фоне изменения сентимента по отношению к рынкам развивающихся стран мы отмечаем снижение аппетита нерезидентов к государственным ценным бумагам Казахстана, которые с начала месяца сократили инвестиции на 23 млрд тенге, или на 3% от позиции", - пояснил представитель Нацбанка.
Российский рубль также демонстрирует негативную динамику на фоне растущих геополитических рисков.
Беспокойство инвесторов вызвали заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о перемещении российских войск в районе границы с Украиной. США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России по вторжению на Украину и призывают ее прояснить свои намерения. С начала ноября курс рубля к доллару США начал заметно слабеть с 70,9 до 73,1 рублей за доллар, ослабев на 3,1%", - поделился Нуржан Турсунханов.
Он резюмировал, что тенге формируется под воздействием фундаментальных факторов и отражает динамику основных трендов на рынке энергоносителей и рынках развивающихся стран.