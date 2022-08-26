Продажи топлива выросли вдвое в Казахстане - Акчулаков

НУР-СУЛТАН. 26 АВГУСТА - Доходы компаний, оказывающих услуги такси в Казахстане, составили 2,59 млрд тенге за январь-июль 2022 года, против 2,45 млрд тенге в аналогичном периоде годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Самые высокие показатели были зафиксированы в Карагандинской области (1,08 млрд тенге), далее идут столица (641,4 млн тенге) и Алматы (431,2 млн тенге).

С начала года услугами такси воспользовались 1,3 млрд пассажиров - на 10,9% больше, чем годом ранее. Непосредственно в июле услугами такси воспользовались 185,6 млн пассажиров, плюс 1,7% за год", - рассказали аналитики.

По итогам июля текущего года стоимость проезда в такси в РК подорожала на 10,5% за год.

В региональном разрезе рост цен сильнее всего ощутили жители Туркестанской области: на 28,2% за год. На второй и третьей строчках оказались Алматинская и Атырауская области: на 28,1% и на 19% соответственно.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5%. Ещё в двух областях - Актюбинской и Карагандинской - цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

В рейтинге стран по дешевизне услуг такси Казахстан оказался на 13-м месте из 105. Стандартный тариф за 1 километр в РК составил 0,35 долларов США.

При этом, отмечает energyprom.kz , среди стран СНГ в Казахстане один из наиболее высоких тарифов, а дороже услуга обходится только в Азербайджане (0,59 долларов США за 1 километр). Для сравнения: в Беларуси и Узбекистане тариф составил 0,2 доллара США, на Украине и Молдове - 0,22 доллара США, в Армении - 0,25 доллара США, в России - 0,3 доллара США.

Дешевле всего такси обходится в Пакистане (0,19 доллара США), дороже всего - в Швейцарии (4,02 долларов США за 1 километр), Кувейте (3,25 долларов США) и Сальвадоре (3 доллара США).