Продажи топлива выросли вдвое в Казахстане - Акчулаков

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Продажи топлива на автозаправочных станциях Казахстана выросли в 2-2,5 раза, сообщил сегодня на брифинге в Минэнерго глава ведомства Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Ежемесячная реализация на АЗС составляет около 200-220 тысяч тонн", - рассказал министр.
По его словам, несмотря на имеющиеся в стране запасы топлива, в некоторых регионах наблюдается дефицит ГСМ.
По состоянию на 24 августа совокупные запасы топлива составляют 212,4 тысячи тонн, отметил министр. Он добавил, что все НПЗ сейчас работают в штатном режиме, бензин и дизтопливо производятся ежедневно. В августе планируется произвести 491 тысячу тонн дизтоплива.
Акчулаков подчеркнул, что с учетом производства внутренние потребности страны полностью закрыты, однако начали возникать логистические проблемы.
Министр назвал две главные причины высокого потребления дизтоплива. Первая - сезонный рост потребления в связи с сельхозработами, вторая - транзитный транспорт, который вывозит топливо из страны.
Чтобы не допускать вывоза, в августе 2022 года в оперативном порядке был принят приказ, в соответствии с которым предельные цены на дизельное топливо составляют 450 тенге, а также введены лимиты на заправку, напомнил Акчулаков.
При предъявлении водительских прав и техпаспорта казахстанского образца водитель имеет право заправляться по 230-260 тенге за один литр в зависимости от региона. Для частных автомобилей лимит по цене 230-260 тенге за литр составляет 100 литров дизельного топлива в день, для грузового транспорта лимит составляет 300 литров в день", - добавил он.
Сейчас министерство совместно с заинтересованными госорганами прорабатывает техническое решение - создание модуля для верификации, то есть для регистрации данных потребителей для отпуска дизельного топлива, которое позволит устранить возможные ухищрения при отпуске данного вида топлива на местах. Ожидаем, что в середине сентября мы этот модуль запустим для всех сетей АЗС", - сказал Акчулаков.