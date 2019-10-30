Продкорпорация изменила закупочные цены на пшеницу

Нур-Султан. 29 октября. Kazakhstan Today - Продкорпорации изменила закупочные цены и качественные показатели на пшеницу 3 и 4 классов урожая 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Учитывая поручения правительства РК по обеспечению своевременного закупа зерна для стабилизации цен, обращения акиматов ряда областей о рассмотрении возможности увеличения ранее установленных Продкорпорацией закупочных цен, а также для активизации процесса закупа зерна, 28 октября 2019 года Продкорпорация объявила об изменении закупочных цен и качественных показателей на пшеницу", - сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.

По информации ведомства, в зависимости от качественных показателей за 1 тонну пшеницы 3-го класса (Triticum aestivum L.) предлагается 85 000 тенге (для плательщиков НДС) и 75 983 тенге (для неплательщиков НДС). Ранее этот показатель составлял - 70 000-76 000 тенге и 62 500-67 857 тенге, соответственно.

За 1 тонну пшеницы 4 класса (Triticum aestivum L.) предлагается, в зависимости от качественных показателей, 80 000-77 000 тенге и 71 429 и 68 750 тенге, соответственно.

Заявки на участие в программе закупа принимаются на сайте Продкорпорации и в областных представительствах.

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