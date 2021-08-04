Проект по повышению доходов сельчан масштабируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Пилотный проект по повышению доходов сельского населения, реализованный в Жамбылской области, показал свою эффективность и теперь будет масштабирован в других регионах. Реализацию проекта обсудили сегодня на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Пилотный проект "по повышению доходов населения Жамбылской области" был одобрен на заседании правительства в сентябре 2019 года. На его реализацию из республиканского бюджета было выделено 7,2 млрд тенге. Денежные средства предоставлялись по ставке 2,5%, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

Программа реализуется по 5 направлениям: эффективное использование приусадебных земель, повышение продуктивности домашнего скота и птицы, рациональное использование паевых участков для решения проблем с кормами и пастбищами, оснащение кооперативов необходимой техникой, финансирование бизнес-проектов на селе.

В проекте приняли участие более 8 тыс. личных подсобных хозяйств, включающих более 51 тыс. жителей.

По информации пресс-службы, в рамках реализации программы в 3 раза увеличилось количество предпринимателей, в 3 раза снизилось количество получателей АСП, до 2 раз выросли доходы участников программы. ИФО валовой продукции сельского хозяйства в области за 2020 год составил 105,1% (в 2019 году - 103,7%).

Премьер-министр РК Аскар Мамин подчеркнул, что опыт области по повышению доходов сельского населения показал свою эффективность и получил поддержку главы государства.

Необходимо масштабировать данный проект по всем регионам страны, организовать соответствующее обучение", - отметил Мамин.

Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства совместно с министерствами труда и социальной защиты населения, национальной экономики, финансов, НПП "Атамекен" разработать в течение месяца соответствующую Дорожную карту по масштабированию проекта в других регионах.

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