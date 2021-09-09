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Проверки коснутся лишь злостных неплательщиков - Минфин

08.09.2021, 14:49 11962
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - Отмена моратория и проверки коснутся лишь злостных неплательщиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом заявил сегодня на брифинге в СЦК замглавы комитета госдоходов Минфина Жайдар Инкербаев.
 

Что касается отмены моратория, такое предложение было выдвинуто. Здесь есть ряд факторов. Помимо среднего и крупного бизнеса, у нас для субъектов малого предпринимательства, для ИП ставки очень низкие - 3 процента по упрощенной декларации, 1 процент - по патенту. Вместе с тем вы можете повсеместно наблюдать не пробитие кассовых чеков. Более того, у нас полное освобождение для ИП, применяющих спецрежимы. Предполагалось, что при таких условиях предприниматели будут выходить из тени. Но этого не наблюдается. Более того, в отдельных случаях индивидуальных предпринимателей используют в различных схемах, поэтому частично для злостных "уклонистов" будут проводиться проверки. Какое будет принято решение, пока неизвестно. Но пока мы считаем, что комплекс мер по борьбе с неуплатой налогов должен дать позитивный эффект", - рассказал Инкербаев. 

 
По его словам, о массовых проверках речь не идет. Проверять нарушителей будут дистанционно и дадут возможность самостоятельно устранить нарушения. Если же этого не произойдет, налоговики нанесут неплательщику визит лично. 
 

Мы попытаемся сделать это максимально дистанционно путем аналитических данных. К примеру, у нас сейчас система электронных счетов-фактур позволяет отслеживать, сколько в адрес конкретного ИП было отгружено товаров. Если у него из месяца в месяц, изо дня в день на большие суммы отгружаются товары, при этом он не отражает никаких доходов, это у нас система управления рисками покажет, что, возможно, данный предприниматель нарушает налоговое законодательство", - говорит Инкербаев.

 
Напомним, 2 сентября министр финансов Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства сообщил, что ведомство планирует отменить мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. По его мнению, мораторий привел к тому, что недобросовестные предприниматели стали безнаказанно уклоняться от налогов.
 
Мораторий на проверки бизнеса, а также налоговые каникулы для некоторых видов деятельности были введены в Казахстане по поручению президента с 1 января 2020 года сроком на три года.
 

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