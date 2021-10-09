В Казахстане могут подорожать яйца

Чтобы не допустить банкротства фабрик, в палате разработали Дорожную карту с предложениями и отправили в минсельхоз. А в областном профильном управлении подтвердили, что субсидии будут выплачиваться только до 1 января 2022 года.

Всего в регионе насчитывается 35 птицеферм. Как минимум нескольким придется приостановить деятельность, заявили в палате предпринимателей. Там считают, что цена за одно яйцо вырастет с 35 до 50 тенге.

ПЕТРОПАВЛОВСК. 8 ОКТЯБРЯ - В Североказахстанской области фермеры заявили о том, что с нового года государство прекратит выделять им субсидии, а это неминуемо повлечет за собой увеличение цен на продукцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании ЕЭК принят ряд решений по дальнейшему развитию интеграционных процессов

НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В ходе состоявшегося на днях очередного заседания Советом Евразийской экономической комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены порядка 30 вопросов, сообщила пресс-служба правительства , передает KAZAKHSTAN TODAY. Согласно Основным направлениям международной деятельности в 2022 году продолжатся переговоры о преференциальных условиях торговли с Египтом, Израилем и Ираном. Будет рассмотрена целесообразность формирования зон свободной торговли с Индонезией, Монголией, Кореей, Туркменистаном, Катаром и др. Также продолжится формирование тесных связей с такими международными организациями, как ООН, ОЭСР, ОДКБ, МОТ, IMDRF, МККЗР, Европейский союз, БРИКС, направленных исключительно на содействие торгово-экономическому сотрудничеству государств-членов ЕАЭС. Решением Совета ЕЭК дополнено Положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе ЕАЭС. Теперь при ввозе, перемещении и транзите подконтрольных товаров могут использоваться ветеринарные сертификаты, оформленные в электронном виде. Оцифровка данных документов позволит исключить подделку ветеринарных сертификатов и стимулировать уполномоченные органы развивать национальные информационные системы. Члены Совета ЕЭК приняли План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС на 2021-2024 годы, реализация которого должна способствовать комплексному решению проблемы сырьевого обеспечения металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС. Среди мер, предусмотренных планом, важным являются снятие на внутреннем рынке ЕАЭС ограничений доступа к сырью для металлургических предприятий, развитие и применение на металлургических предприятиях ЕАЭС экологически чистых технологий переработки металлолома и развитие логистики в сфере перевозок отходов и лома черных и цветных металлов. По всем рассмотренным вопросам приняты взаимовыгодные решения, которые направлены на дальнейшее развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.

ЕЭК необходимо наделить экстратерриториальными полномочиями в сфере защиты конкуренции - Шаккалиев.

ЕЭК необходимо наделить экстратерриториальными полномочиями в сфере защиты конкуренции - Шаккалиев

Фото: zakon.kz АЛМАТЫ. 8 ОКТЯБРЯ - Антимонопольному органу Евразийского экономического союза необходимы экстратерриториальные полномочия. Об этом на пленарной сессии VII Евразийского антимонопольного форума в Алматы заявил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Арман Шаккалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY. Министр отметил, что на сегодняшний день в праве союза нет полномочий в отношении хозяйствующих субъектов третьих стран. Мы хотим, чтобы национальные антимонопольные органы поддержали нашу инициативу в наделении ЕЭК такими полномочиями. Этот вывод содержит и обзор конкурентного регулирования на цифровых рынках, рекомендованный в мае этого года коллегией комиссии к использованию странами ЕАЭС при выявлении и пресечении антиконкурентных действий", - отметил министр. Рассказывая о намеченных планах, Шаккалиев особое внимание уделил внедрению в право союза института антимонопольного комплаенса. По его мнению, в этом вопросе важен опыт Казахстана, который первым внедрил в свое законодательство институт антимонопольного комплаенса и сегодня успешно его реализует. Инициатива ЕЭК состоит в разработке стандартов антимонопольного комплаенса на базе международных стандартов ISO. Министр подчеркнул, что комплаенс необходимо сделать частью общей системы менеджмента качества и управления рисками в компании. Новым трендом в антимонопольном регулировании на трансграничных рынках ЕАЭС министр назвал применение инструментов "мягкого регулирования". Напомним, в этом году в право союза введен новый подобный инструмент - предупреждение, акт комиссии о необходимости устранить признаки нарушений правил конкуренции. Справка Ежегодный евразийский антимонопольный форум проводится в Казахстане с 2014 года. В этом году в Алматы он продлится два дня, 7-8 октября. В работе форума в онлайн- и офлайн-форматах принимают участие руководители и представители антимонопольных ведомств 7 стран и 6 международных организаций. На полях форума эксперты обсуждают новые подходы к оценке состояния конкуренции на товарных рынках, практику проведения расследований и разрешения споров между конкурентами и другое.

В Казахстане в сентябре годовая инфляция ускорилась до 8,9%