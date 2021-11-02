НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Аналитический центр АФК представил обзор консолидированного бюджета Казахстана за первые девять месяцев 2021 года. Расходы по обслуживанию и погашению госдолга за 9 месяцев превысили 2 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь - сентябрь 2021 года было собрано 9,0 трлн тенге налогов, что на 31%, или 2,1 трлн тенге, выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Суммарные доходы КБ составили 10,6 трлн тенге (+23%)", - сообщили в аналитическом центре АФК.

На фоне рекордных цен на рынке энергоресурсов и высокой экономической активности в стране (ВВП вырос на 3,4%) налоговые поступления в консолидированный бюджет (КБ) значительно возросли.

Как пояснили в АФК, при этом наибольшее увеличение налоговых поступлений как в абсолютных, так и в относительных параметрах, отмечается в республиканском бюджете. Перевыполнены поступления по КПН, НДПИ, НДС на ТПВ.

Таким образом, за три квартала текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам составило 76% (по итогам года планируется собрать 12,0 трлн тенге налогов). В аналогичном периоде прошлого года показатель составил 69%", - сообщили в аналитическом центре АФК.

В то же время расходы КБ выросли на 10,4%, или 1,3 трлн тенге, - до 14,2 трлн тенге, превышая доходную часть на 34%, или 3,6 трлн тенге.

Как сообщили в АФК, более половины указанного прироста (51%, или 677 тенге млрд) приходится на расходы по обслуживанию и погашению долга. Суммарные расходы на эти статьи превысили 2,0 трлн тенге, что составляет 14% от всех расходов КБ. Для сравнения: в прошлом году показатель составил 1,3 трлн тенге, или 10% от всех расходов КБ.

Для финансирования дефицита бюджета было привлечено займов на 2,9 трлн тенге при годовом плане привлечений 3,9 трлн тенге (исполнен на 76%).

В то же время объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 3,4 трлн тенге из запланированных на текущий год 4,6 трлн тенге. Напомним, в 2020 году объем трансфертов составил 4,8 трлн тенге. При средней цене на нефть в 75 долларов за баррель баланс КБ в следующем году может быть исполнен с профицитом (S&P).



