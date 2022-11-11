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Ремонт на КТК может быть завершен в течение двух-трех недель - Смаилов

10.11.2022, 13:44 10001
Ремонт на КТК может быть завершен в течение двух-трех недель - Смаилов
Фото: cpc.ru
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ремонт на терминалах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) полностью может быть завершен в течение двух-трех недель. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах сената.
 
По его словам, в октябре планировалось завершить ремонт двух выносных причальных устройств (ВПУ) на КТК, но из-за сложных погодных условий эти работы приостанавливались.
 

Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня завершится ремонт на первом выносном причальном устройстве и на втором устройстве сразу же после этого начнется ремонт. И также в ближайшие, может быть, недели две-три, и по нему должны быть завершены ремонтные работы", - цитирует Смаилова Sputnik.kz.

 

Но в целом, учитывая, что у нас на Карачаганаке был ремонт, связанный с аварией газосепарационной установки, а также в связи с тем, что был ремонт на Оренбургском ГПЗ, Карачаганакское месторождение чуть уменьшило добычу жидких углеводородов и газа, соответственно, ремонт на КТК не сказался на возможностях экспорта. То есть сколько мы производили, столько и экспортировали", - пояснил премьер.

 
По его словам, план по поступлениям в республиканский бюджет и Национальный фонд Казахстана перевыполняется.
 

Мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и в Нацфонд... Благодаря конъюнктуре и тем ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления и в Нацфонд, и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме", - цитирует премьер-министра Zakon.kz.

 
Он отметил, что по Нацфонду по году было запланировано поступление от нефтяного сектора 3,9 трлн тенге. По итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на 1 трлн тенге.
 

Что касается поступления в республиканский бюджет от экспортной таможенной пошлины, у нас было запланировано 1,8 трлн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило, и в ближайшие два месяца эти суммы оставшиеся тоже поступят", - добавил премьер.

 
Кроме того, премьер-министр сообщил журналистам, что в Казахстане разработана специальная дорожная карта по диверсификации экспорта нефти.
 

В частности, это направление через Актауский порт на порт Баку и оттуда в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (трубопровод)", - сказал Смаилов.

 
Также через порт Баку казахстанская нефть может быть транспортирована по нефтепроводам Баку - Супса и Баку - Батуми.
 

Плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление КНР. Сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти по данным направлениям", - сказал глава правительства.

 
В частности, сообщил он, уже есть договоренность с 1 января следующего года транспортировать через нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан 1,5 млн тонн казахстанской нефти. "Прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн", - добавил Смаилов.
 
Он также сообщил, что компания "Тенгизшевройл" удвоила количество вагонов-цистерн и уже начала пилотные отгрузки по железной дороге в сторону Батуми и Узбекистана.
 

То есть по всем направлениям нами работа соответствующая ведется - и совместно с нашими недропользователями, и совместно с нашими коллегами в соседних странах. Кстати говоря, с их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе: они готовы предоставить свои транзитные возможности и готовы сотрудничать с Казахстаном по этим вопросам", - подчеркнул премьер.

 

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В Казахстане в 2022 году введут в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе

10.11.2022, 12:53 11556
В Казахстане в 2022 году введут в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ведется работа по развитию отечественной промышленности и замещению импорта отечественной продукцией. До конца года введут в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе. Об этом в ходе заседания сената парламента сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
 

В промышленности в среднесрочном периоде мы планируем реализацию 730 проектов на общую сумму 25 трлн тенге. Из которых 440 проектов направлены на импортозамещение. В целом реализация этих проектов позволит нарастить объем промышленного производства на 10,5 трлн тенге. Примерно на 4,4 трлн тенге будет осуществлено импортозамещение и на 6,1 трлн тенге будет увеличен экспорт. В текущем году по итогам года будет введено в эксплуатацию 158 новых промышленных производств в обрабатывающем секторе", - сказал Алихан Смаилов.

 
Он напомнил, что в агропромышленном комплексе в этом году увеличили финансирование в два раза.
 

В результате по итогам 10 месяцев мы видим рост в АПК в реальном выражении на 8%, инвестиции в сельское хозяйство увеличились на 7,5% в реальном выражении. В среднесрочном периоде в АПК мы планируем реализацию 560 проектов на общую сумму 2,5 трлн тенге, они будут направлены в том числе на обеспечение продовольственной безопасности", - проинформировал глава правительства.

 
В ходе заседания депутат Султанбек Макежанов отметил, что планируется снижение уровня государственной поддержки из республиканского бюджета для реального сектора экономии с 3,7% к ВВП в текущем году до 0,9% в 2025 году.
 
Он отметил, что ранее глава государства дал поручение по развитию отечественной промышленности и замещению импорта отечественной продукцией, а выполнение этого плана требует накопления значительных средств в отечественной экономике. В связи с этим депутат обратился к премьер-министру РК Алихану Смаилову с просьбой озвучить прогнозы правительства по дальнейшему развитию реального сектора национальной экономики.
 

Что касается мер господдержки, то на следующий год некоторое снижение расходов на поддержку реального сектора по сравнению с текущим годом с связано с тем, что мы часть расходов на поддержку реального сектора передали в базу местных бюджетов, порядка полтриллиона тенге. Вместе с тем при формировании ежегодно бюджетов мы будем увеличивать финансирование мер поддержки реального сектора и поддерживать на уровне не менее 3-3,5% к ВВП", - уточнил Смаилов.

 
Кроме того, по его словам, по мере стабилизации макроэкономической ситуации объем кредитования банками планируется увеличить с 22 трлн тенге в текущем году до 36 трлн тенге к 2027 году, то есть в течение 5 лет на 65%.
 

В Казахстане наблюдается сокращение активности на рынке жилья

10.11.2022, 12:11 13146
В Казахстане наблюдается сокращение активности на рынке жилья
Фото: pexels.com
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило  34 336, из них 7980 по индивидуальным домам и 26 356 по квартирам в многоквартирных домах, сообщает Бюро национальной статистики АСПИР Казахстана.

По сравнению с сентябрем 2022  (36 241) количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 3,8%. Лидерами по количеству сделок по-прежнему остаются города Алматы (7133, или 20,7% от общего количества) и Астана (5670, или 16,5% от общего количества). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 322 ед. (0,9%)", - говорится в сообщении ведомства.


В сравнении с сентябрем в октябре наибольший рост сделок зарегистрирован в Алматы (12,5%), Западно-Казахстанской (9,3%) и Костанайской областях (7,1%). Наибольший спад сделок за месяц произошел в Кызылординской (-36,7%) и Туркестанской областях (-17,2%).


По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах уменьшилось на 980. Однако квартиры по-прежнему остаются в предпочтении, чем частные дома, всего в октябре по ним совершено 26 356 сделок, это 76,8% от общего количества по сделкам. По количеству комнат третий месяц подряд в спросе остаются 1-комнатные квартиры. В октябре их было оформлено 10 515, основная доля продаж приходится на города Алматы и Астану (55,4%), по 2-комнатным квартирам совершено 9294 сделки", - рассказали эксперты.


По сравнению с сентябрем 2022 года количество сделок по индивидуальным домам увеличилось только в Северо-Казахстанской (+5) и Костанайской областях (+50), во всех других регионах наблюдается снижение.

По сравнению с октябрем 2021 года количество сделок уменьшилось на 22,8%. Самое большое снижение наблюдается в Восточно-Казахстанской области (-56,1%), в отрицательной зоне оказались все регионы кроме города Алматы, где количество сделок по сравнению с октябрем прошлого года, напротив, выросло на 9,1%.  
 

Билеты на поезда подрожали на 20% в Казахстане

10.11.2022, 10:49 14596
Билеты на поезда подрожали на 20% в Казахстане
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября текущего года рост цен на услуги пассажирского железнодорожного транспорта в РК составил 19,6% за год.
 
Проезд в пригородном поезде обходится на 16,7% дороже, чем годом ранее, в плацкартном вагоне поезда внутриреспубликанского сообщения - на 20,6%, в купейном вагоне - на 17,8%, информирует energyprom.kz.
 
В региональном разрезе самый заметный рост цен был зафиксирован в Шымкенте (на 56,3% за год), а также в Жетысуской (на 45%) и Алматинской (на 32,3%) областях. Наименьший рост цен наблюдался в Актюбинской (плюс 4,9%), Западно-Казахстанской (плюс 6,6%), Улытауской и Павлодарской (плюс 8% в каждом из регионов) областях.
 

За январь-сентябрь текущего года железнодорожным транспортом перевезли 14,7 млн пассажиров - сразу на 32,6% больше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре пассажироперевозки составили 1,6 млн пассажиров, увеличившись за год на 32,7%. Пассажирооборот достиг 12,5 млрд пкм - на 38,7% больше, чем годом ранее", - рассказали аналитики.

 
Чаще всего услугами поездов пользовались жители столицы: 3,5 тысячи человек, плюс 23,1% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылординская области. Самые низкие показатели были зафиксированы в Западно-Казахстанской области.
 
Груза и багажа по железной дороге за три квартала текущего года перевезли 306 млн тонн - на 0,4% меньше, чем годом ранее. Непосредственно в сентябре грузоперевозки составили 32,9 млн тонн, сократившись на 2% за год.
 
Грузооборот железнодорожного транспорта по итогам девяти месяцев составил 231,4 млрд ткм - на 5,4% больше, чем в прошлом году.
 
Наибольшие показатели были зафиксированы в Актюбинской области: 32,4 млн тонн. Вторую и третью строчки заняли Астана и Акмолинская область.

Пассажирские авиаперевозки подорожали в Казахстане на 20%.
 

Запускается новый рейс из Кувейта в Туркестан

10.11.2022, 10:25 15296
Туркестан. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На основании достигнутых договоренностей между авиационными властями Республики Казахстан и Государства Кувейт кувейтский лоукостер Jazeera Airways планирует с 3 декабря начать выполнение полетов по маршруту Кувейт - Туркестан, информирует пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
 
По данным ведомства, регулярные пассажирские рейсы между столицей Кувейта и духовным центром тюркского мира будут выполняться частотой 2 рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушном судне типа Airbus A-320.
 

Увеличение количества рейсов и расширение географии полетов будут способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических, деловых, инвестиционных, культурных и туристических взаимоотношений между Казахстаном и Кувейтом", - рассказали в пресс-службе.

 

Смаилов подписал постановление об отчуждении свыше 94 млн простых акций "КазМунайГаза"

09.11.2022, 16:20 24351
Смаилов подписал постановление об отчуждении свыше 94 млн простых акций "КазМунайГаза"
Фото: kmg.kz
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов подписал постановление правительства Республики Казахстан "О некоторых вопросах передачи в конкурентную среду акций акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз".
 

Акционерному обществу "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" в установленном законодательством порядке произвести отчуждение простых акций акционерного общества "Национальная компания "КазМунайГаз" в количестве не более 94 109 125 простых акций, что составляет не более 15,42% от общего количества размещенных акций компании по цене, количеству и структуре, определяемым решением совета директоров фонда, утверждаемым решением единственного акционера фонда", - сообщается в постановлении, опубликованном на сайте премьер-министра.

 
Отмечается, что постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 
Ранее председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что в рамках предложения фонд "Самрук-Казына", которому принадлежит 90,42% выпущенных и размещенных акций АО "КазМунайГаз", намерен предложить к продаже до 30 миллионов 505 тысяч 974 простых акций, что составляет до 5% от общего объема количества выпущенных и размещенных акций.
 

Таким образом, после предложения фонду "Самрук-Казына" будет принадлежать не менее 85% АО "НК "КМГ". Как вы знаете, у нас есть еще акционер Национальный банк Казахстана", - пояснил он.

 

Депутат о росте цен: скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа

09.11.2022, 13:19 27326
Депутат о росте цен: скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов, озвучивая запрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, отметил необходимость создания эффективных инструментов для борьбы с инфляцией.
 

В народе давно уже говорят, что "сытое брюхо к народу глухо". Видимо, поэтому правительство решило наказать председателя Комитета торговли, а также заместителей акимов отдельных регионов из-за продолжающегося роста цен. Но, к сожалению, в итоге никому в Казахстане от этого сытнее не стало. Ни один товар не подешевел. В то же время продовольственная инфляция за последние 10 месяцев превысила 23%. Подорожала даже зелень. Скоро вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа или петрушки. И это похоже не предел", - сказал Аманжан Жамалов.

 
При этом, по его словам, "Национальный банк и правительство все время топчутся вокруг двух неработающих инструментов сдерживания цен: базовой ставки и "оборотной схемы".
 

Национальный банк повысил базовую ставку до 16%. Повышение базовой ставки означает, что автоматически вырастут ставки по кредитам и они станут еще более недоступными для бизнеса. Как следствие, бюджет нагружается дорогими займами. Так, в 2023 году на обслуживание госдолга запланировано рекордные за всю историю Казахстана 1,8 трлн тенге. А банки комфортно будут размещать свою многотриллионную ликвидность в ноты Нацбанка и зарабатывать 16% годовых. Как и те, у кого есть депозиты. Речь не о простых гражданах, а об обеспеченных людях. Проще говоря, богатые богатеют, а бедные будут продолжать беднеть из-за роста цен", - отметил депутат.

 
При этом он добавил, что Национальный банк сообщил, что эффект от этого повышения будет проявляться с лагом в 1-2 года.

Также Аманжан Жамалов высказался об "оборотной схеме".
 

На оборотную схему уже потрачено 86,1 млрд тенге, а также планируется дополнительно выделить еще 14,9 млрд тенге. Хочу напомнить, что еще в июле этого года глава государства подверг сомнению эффективность оборотной схемы. Цитирую: "Логичнее было бы кредитовать не торговые сети, а напрямую производителей". Но оборотная схема продолжает работать как ни в чем не бывало. Никаких новых решений мы не видим. И поручение президента, по-сути, не выполняется", - сказал он.

 
По его мнению, основная проблема в борьбе с инфляцией - это отсутствие совместной просчитанной, согласованной политики между Национальным банком и правительством. Каждый решает проблему сам по себе.
 

Как справедливо отметил глава государства, инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение. То есть связана с высоким импортом. Мы импортируем в больших объемах продукты питания, лекарства, одежду, бытовую технику, строительные материалы, мебель и другие потребительские товары. Только импорт продуктов питания достигает $4 млрд", - отметил мажилисмен.


В связи с вышеизложенным он предложил ряд мер.

Во-первых, Национальному банку нужно наконец понять, для развития собственного производства и реального сектора нужны инвестиции и доступное кредитование. Под 16% никто кредитоваться не будет. Нужна умная денежно-кредитная политика, которая направит денежные потоки на развитие внутреннего производства. Пока же она работает только в пользу банков и держателей крупных депозитов. Во-вторых, необходимо пересмотреть политику импортных поставок. Следует постоянно искать новые выгодные варианты для импорта в рамках ЕАЭС и Центральной Азии", - сказал депутат.


Он отметил, что необходимо в полной мере использовать географическое преимущество Казахстана. Совсем недавно Астану посетили главы государств Центральной Азии, прошел саммит. Центральная Азия имеет большой потенциал с точки зрения развития кооперации и взаимных поставок. Возможно, нам следует кардинально перезагрузить экономическое сотрудничество и перейти с нашими соседями на региональное разделение труда в отдельных отраслях.

В-третьих, вместо того чтобы тратить деньги на торговые сети, необходимо навести порядок в товарных наценках и логистических цепочках. В-четвертых, рассмотреть возможность дополнительной инфляции", - заключил Аманжан Жамалов.

 

В Казахстане на фоне роста цен на мясо сокращается производство кормов для сельскохозяйственных животных

09.11.2022, 10:05 30626
В Казахстане на фоне роста цен на мясо сокращается производство кормов для сельскохозяйственных животных
Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Производство кормов для сельскохозяйственных животных в РК сократилось на 12%. Тем временем мясо и мясопродукты для населения подорожали сразу на 16% за год.
 
За январь-сентябрь текущего года в стране произвели 1,3 млн тонн готовых кормов для сельскохозяйственных животных - на 11,8% меньше, чем годом ранее, информирует ranking.kz.
 
По данным аналитиков, большая часть производства пришлась на Алматинскую область: 347,3 тысячи тонн кормов, плюс 3% за год. В тройку лидеров также вошли Акмолинская (223,8 тысячи тонн, минус 0,5%) и Северо-Казахстанская (161,1 тысячи тонн, плюс 18,4%) области.
 
При этом отмечается, что производство кормов за полный 2021 год составило 1,9 млн тонн кормов - на 2,6% больше, чем за 2020 год.
 
К 1 октября текущего года в стране насчитывалось 9 млн голов КРС - на 4,7% больше, чем годом ранее. Из них количество коров составило 4,6 млн голов.
 
Поголовье лошадей выросло на 11,7% за год, до 3,8 млн голов, верблюдов - на 8,6%, до 265,3 тысячи голов, овец - на 4,2%, до 21 млн голов, птицы - на 0,6%, до 50 млн голов.
 
В то же время сократилось количество коз (на 0,8%, до 2,5 млн голов) и свиней (на 11,6%, до 849,3 тысячи голов).
 
За январь-сентябрь 2022 года было забито в хозяйстве или реализовано на убой 1,5 млн тонн скота и птицы в живом весе (плюс 0,7% за год) и 847 тысяч тонн - в убойном весе (плюс 0,3%).
 
Производство коровьего молока выросло на 1,8%, до 5,1 млн тонн, куриных яиц - на 5,3%, до 3,8 млрд штук, шкур крупных животных - на 1,6%, до 2,3 млн штук. Производство шкур мелких животных сократилось на 0,6% за год, до 5,2 млн штук.
 

По итогам октября текущего года мясо и мясопродукты подорожали сразу на 15,9% за год. В том числе мясо и птица - на 14,6%, колбасы - на 21,3%, прочие изделия из мяса - на 15,7%. Говядина выросла в цене на 9,3% за год, конина - на 16,3%, свинина - на 13,4%, баранина - на 12,5%, птица - на 28,6%. Среди колбас вареная подорожала на 22,2%, полукопченая - на 21,2%", - рассказали аналитики.

 
В региональном разрезе рост цен на мясо и мясопродукты сильнее всего ощутили жители Мангистауской области: на 22,6% за год. Следом идут Павлодарская (плюс 20%) и Актюбинская (плюс 19,5%) области.
 
В октябре на прилавках магазинов и рынков говядину можно было приобрести в среднем по 2,4 тысячи тенге за килограмм, баранину - по 2,7 тысячи тенге, свинину - по 2 тысячи тенге, конину - по 3 тысячи тенге, кур - по 1,4 тысячи тенге, куриные окорочка - по 1,2 тысячи тенге, вареную колбасу - по 2,6 тысячи тенге, полукопченую колбасу - по 3,1 тысячи тенге, говяжью печень - по 1,2 тысячи тенге за килограмм.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается дефицит кормов для птицы.
 

В ЕАЭС производство сельхозпродукции в январе-сентябре составило 107 млрд долларов

08.11.2022, 19:54 31426
Москва. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-сентябре 2022 года производство сельскохозяйственной продукции в Евразийском экономическом союзе в хозяйствах всех категорий составило 107 млрд долларов и увеличилось на 5,4% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года, сообщает пресс-служба организации.
 
Рост наблюдался во всех государствах ЕАЭС: в Казахстане - на 6,9%, Кыргызстане - на 6,5%, России - на 5,2%, Беларуси - на 4,9%, Армении - на 0,5%.
 
Положительная динамика связана с увеличением сборов основных сельскохозяйственных культур, в первую очередь зерновых и зернобобовых. Также увеличилось производство основных видов продукции животноводства.
 

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