Рост ВВП РК по итогам I квартала составил 3,8%

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - Рост ВВП РК по итогам I квартала 2019 года составил 3,8%, передает Kazakhstan Today.

Об итогах социально-экономического развития страны за 1 квартал 2019 года сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов РК Алихан Смаилов в ходе заседания Совета безопасности под председательством Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Он отметил, что в первом квартале текущего года сохраняется положительная динамика экономической активности. В частности, валовый внутренний продукт увеличился на 3,8%, уровень годовой инфляции снизился до 4,8%, инвестиции в основной капитал увеличились на 7%.

Министр финансов также отметил, что за отчетный период уровень безработицы на рынке труда снизился до 4,8%. Среднедушевые денежные доходы населения в январе-феврале текущего года выросли в реальном выражении на 9,4% по сравнению с январем-февралем 2018 года.

Промышленное производство увеличилось на 3,2%. Химическое производство, производство строительных материалов, машиностроение выросли на 10%. Автомобильное производство увеличилось на 33%.

Объем строительных работ вырос на 8,9%, транспорта - на 4,4%.

Рост сельскохозяйственного производства составил 3,6%.

Внешнеторговый оборот за 2 месяца текущего года вырос на 7,5%, в том числе экспорт - на 11,1%, импорт - на 0,3%.

Объем внутренней торговли увеличился на 7,2%.

Объем выданных за 2 месяца текущего года новых кредитов банками второго уровня составил 1,9 трлн тенге. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, это на 11% больше.

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