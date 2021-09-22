С 1 ноября будет введена обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 21 СЕНТЯБРЯ - С 1 ноября 2021 года будет введена обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане, сообщили в ТОО "Центр развития цифровой экономики", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Производителям и импортерам для реализации необходимо промаркировать обувь. Для получения кода маркировки нужно заполнить карточку на каждый вид изделия в Национальном каталоге товаров (НКТ), являющемся неотъемлемой частью системы маркировки www.markirovka.kz.

Код маркировки позволяет проследить весь путь товара от производителя или импортера до конечного потребителя. Сам же потребитель может проверить подлинность происхождения изделия с помощью мобильного приложения Naqty Onim.

Каждая пара обуви будет иметь свой цифровой код, что позволит избежать подделок и очистить рынок от контрафакта и контрабанды. Информацию, "зашитую" в код Data Matrix, невозможно подделать.

Генерация уникального кода маркировки происходит после заполнения карточки с указанием всех характеристик товара в НКТ.

Пять шагов для создания карточки товара:

- получить ЭЦП онлайн https://egov.kz/cms/ru/services/pass_onlineecp;

- скачать программу NCALayer по ссылке https://pki.gov.kz/ncalayer/ и установить ее на компьютер;

- зарегистрироваться в системе маркировки markirovka.kz;

- в разделе "Национальный каталог товаров" перейти на вкладку "Карточка товара" и внести основные сведения об изделии: модель, страна производства, вид обуви, вид материала верха, низа и подклада, бренд, цвет и другая информация;

- загрузить одну фотографию обуви с лицевой стороны.

Если производителем или импортером уже внесены данные об этой модели товара, повторно заносить сведения не нужно. У каждого участника оборота формируется свой индивидуальный цифровой каталог товаров.

Возможность заносить данные о реализуемых изделиях сейчас уже доступна в продуктивной версии системы маркировки.

Действует и тестовая среда, где можно заранее проработать все процессы, включая и заказ кодов Data Matrix. Заказанные таким образом коды также будут тестовые. Тест-версия доступна по ссылке https://stage.ismet.kz/

При возникновении любых вопросов по работе в системе маркировки можно обращаться в круглосуточный контакт-центр: 8 800 080 65 65.

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