С 1 ноября в Казахстане запретят производство и ввоз немаркированной обуви

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана напомнили о вводе с 1 ноября 2021 года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане с 1 ноября 2021 года будет введена обязательная цифровая маркировка обуви. Начиная с этой даты, будет запрещено производство и ввоз немаркированной обуви на территорию страны. Для распродажи остатков немаркированного товара у розничного бизнеса будет еще дополнительный год до 1 ноября 2022 года. Для работы по новым правилам производители и импортеры должны зарегистрироваться в системе маркировки ( markirovka.kz ). В систему необходимо будет внести информацию о производимом и импортируемом товаре, чтобы сгенерировать коды маркировки. Стоимость одного такого кода составит 2,68 тенге", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

По данным ведомства, сейчас 96% обуви приходится на импорт и только 4% - внутреннее производство.

Развитие внутреннего рынка существенно ограничивает как раз теневой оборот обуви", - отметили в пресс-службе.

Цифровая маркировка товаров - это межнациональный проект, который реализуется на уровне ЕАЭС. Обувная отрасль стала одной из первых, в которой вводится обязательная цифровая маркировка в РК. Такое решение было принято, учитывая уровень контрафакта на рынке. По данным Комитета государственных доходов МФ РК, теневой рынок обуви составляет около 48,5% от всего объема. Цифровая маркировка обуви будет способствовать "обелению" рынка и очистке его от контрафакта. Кроме того, данная мера позволит также усилить общественный контроль. Посредством мобильного приложения Naqty Onim потребители смогут легко проверять подлинность маркированного товара.

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