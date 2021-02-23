В Казахстане запустили проект по цифровой маркировке одежды и текстиля

Нур-Султан. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане запустили пилотный проект по цифровой маркировке одежды и текстиля, который будет реализовываться до 31 декабря 2021 года, передает Kazakhstan Today.

На данный момент к проекту присоединились 15 компаний, среди которых производители и импортеры одежды и текстиля. В процессе реализации проекта производители и импортеры бесплатно получат специальное оборудование для маркировки продукции Data Matrix кодом. Информация о каждой единице товара будет вноситься в Информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров (ИСМПТ) с целью получения Data Matrix кода. В нем будет "зашита" цифровая информация о производителе, импортере, серийном номере партии товара и прочие сведения, необходимые для контроля за его перемещением. Код Data Matrix, благодаря криптозащите, невозможно подделать, сообщили в пресс-службе Центра развития цифровой экономики.

Отмечается, что впоследствии продукция будет поступать в точки ее реализации, после чего выводиться из оборота с помощью 2D сканера или мобильного приложения Naqty Sauda. Для каждого участника пилота будет разработана индивидуальная дорожная карта по внедрению процессов маркировки.

Участие в пилотном проекте - это хорошая возможность для бизнеса заранее обучиться всем нюансам маркировки, настроить все процессы на производстве, протестировать готовность предприятия к нововведениям, выявить "узкие места" и устранить их до того, как маркировка станет обязательной. Для нас, как оператора по внедрению проекта маркировки в Казахстане, "пилот" - это возможность протестировать с бизнесом работу Информационной системы маркировки и прослеживаемости товаров (ИСМПТ), а также в тестовом режиме оценить прослеживаемость каждой единицы товара на всех этапах логистической цепи, которую проходит продукция от производителя до потребителя. Мы настроены на максимальный диалог, поэтому приглашаем операторов рынка, которых еще нет в списке участников, также присоединиться к "пилоту", - сказала генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева.

Цифровая маркировка призвана снизить теневой оборот и вывести с рынка несертифицированную и некачественную продукцию, а также повысить уровень конкурентоспособности его участников.

По оценкам экспертов, 58% рынка одежды в Казахстане приходится на теневой импорт. По официальным данным, в 2019 году в денежном выражении рынок одежды и текстиля оценивался в 977,5 млн тенге. В результате "обеления" торговли, объем рынка в 2025 году по прогнозным показателям может составить 33-82 млрд тенге.

Обязательная маркировка в Казахстане уже введена для табачных изделий . Немаркированный товар может продаваться еще до 1 октября 2021 года. По истечении данного переходного периода вся немаркированная сигаретная продукция, которая будет находиться в магазинах, будет считаться контрафактом.

В центре напомнили, что недавно также завершился пилотный проект по цифровой маркировке обуви. В нем приняли участие 5 казахстанских производителей и 16 импортеров. Введение обязательной маркировки на эту группу товаров планируется во второй половине 2021 года. На данный момент также реализуются "пилоты" по цифровой маркировке фармпрепаратов, алкогольной и молочной продукции.





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