Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о введении маркировки и прослеживаемости табачных изделий, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане с 1 октября внедряется обязательная маркировка табачных изделий (сигареты с фильтром), а с 1 апреля 2021 года - других видов табачных изделий. Кроме того, определена группа товаров, на которые распространяется цифровая маркировка, сообщает пресс-служба КГД.

Министерством финансов утвержден приказ министра финансов от 28 сентября 2020 года №927 "Об утверждении Правил маркировки табачных изделий". Правила маркировки определяют порядок маркировки табачных изделий средствами идентификации и их дальнейшей прослеживаемости на территории Республики Казахстан. В соответствии с правилами производитель осуществляет маркировку табачных изделий, произведенных на территории Республики Казахстан в соответствии с требованиями правил маркировки. Импортер обеспечивает маркировку табачных изделий, произведенных за пределами территории Республики Казахстан, до ввоза на территорию Республики Казахстан или до помещения табачных изделий под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта", - говорится в сообщении ведомства.

Правилами маркировки предусмотрено, что остатки немаркированных табачных изделий на дату введения обязательной маркировки, подлежат реализации участниками оборота в течение одного календарного года с даты введения обязательной маркировки.





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