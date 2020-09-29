Нур-Султан. 28 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане сигареты подорожали на 13% за год, передает Kazakhstan Today.

К началу сентября стоимость одной пачки сигарет в розничных точках продаж составила уже 489 тенге - плюс 12,7% за год. Дороже всего пачка сигарет обходится жителям Актобе (534 тенге), Нур-Султана (521 тенге) и Тараза (506 тенге). Дешевле всего - жителям Петропавловска (468 тенге), Кызылорды (471 тенге) и Павлодара (474 тенге), сообщает Energyprom.kz

Министерство финансов сообщает: с 1 октября 2020 года, в рамках первого этапа внедрения цифровой маркировки, вступают в действие новые условия продажи табачной продукции - теперь она подлежит обязательной маркировке. Любой оборот табачной продукции будет возможен только с использованием 2D-сканера, который считывает необходимые данные и позволяет передать их операторам фискальных данных. Это позволит обеспечить прозрачность рынка и защитить население от поддельной продукции - дешёвого, но опасного для здоровья контрафакта.

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан, с 1 октября 2020 года обязательной маркировке табачных изделий подлежат сигареты с фильтром, содержащие табак; с 1 апреля 2021 года - также иные виды табачных изделий, такие как стики, сигары, сигариллы, нагреваемый табак.

В мае 2020 года Комитет по статистике впервые провёл опрос взрослого населения о потреблении табака. В опросе участвовали 5,5 млн респондентов. По данным опроса, в настоящее время 21,9% участников курят табак, ещё 78,1% - не курят.

В стране выкуривают 14,1 млн штук табачных изделий в день. Почти весь объём (97%) пришёлся на промышленно произведённые сигареты.

961,9 тыс. человек в РК курят промышленно произведённые сигареты ежедневно. Почти половина всех курящих - 440,6 тыс. человек - употребляют 15–24 таких сигарет в день.

Ещё четверть - 236,5 тыс. респондентов - выкуривают ежедневно 10–14 сигарет. 16,9% участников выкуривают 5–9 сигарет в день.

За январь - август 2020 года компании произвели 10,6 млрд сигарет, сигар, папирос и прочих подобных изделий - на 9,9% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении производство составило 131,6 млрд тенге.

Для справки: за январь - декабрь 2019 года произвели 17,4 млрд табачных изделий - на 4,1% меньше, чем в 2018 году.

По итогам семи месяцев местные компании обеспечили спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) на сигареты и папиросы на 74,7%, против 39,9% годом ранее.

На долю импорта пришлось 25,3% соответственно. Завезли в страну всего 3 млрд сигарет и папирос - в 4 раза меньше, чем годом ранее. На долю экспорта пришлось 13,9% ресурсов против 13,4% годом ранее.

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