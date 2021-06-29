С 1 ноября в Казахстане введут обязательную цифровую маркировку обуви

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НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Обязательная цифровая маркировка обуви будет введена в Казахстане с 1 ноября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение было принято по результатам консультаций с представителями отрасли. С 1 ноября 2021 года будет запрещено производство и ввоз немаркированной обуви на территорию РК, а у розничного бизнеса будет еще дополнительный год до 1 ноября 2022 года, чтобы распродать остатки немаркированного товара, сообщает пресс-служба Центра развития цифровой экономики.

Ранее предполагалось, что обязательная цифровая маркировка будет введена уже в июле 2021 года, однако многие импортеры заказывают товар у зарубежных заводов-изготовителей на осенне-зимний сезон за полгода. Поэтому возникал риск того, что немаркированная обувь, заказанная весной, не успела бы пересечь границу РК до 1 июля.

У бизнеса есть пять месяцев, чтобы тщательно подготовиться к нововведению и больше года, чтобы распродать остатки немаркированного товара. Для предпринимателей круглосуточно работает горячая линия по цифровой маркировке. Центром развития цифровой экономики регулярно проводятся специализированные вебинары, предоставляются индивидуальные консультации для представителей отрасли. Полезная информацию о цифровой маркировке обуви размещается на специализированном портале markirovka.kz. Поэтому каждый производитель и импортер имеет возможность и время тщательно подготовиться к новым правилам работы на рынке", - сказала генеральный директор Центра развития цифровой экономики Бикеш Курмангалиева.

К введению обязательной цифровой маркировки также готовятся и таможенные склады. На их территории во время таможенных процедур будут наноситься стикеры или этикетки с цифровым кодом Data Matrix на товар, который не был промаркирован на зарубежных заводах-изготовителях.

Цифровая маркировка товаров - это межнациональный проект, который реализуется на уровне ЕАЭС. Обувная отрасль стала одной из первых, в которой вводится обязательная цифровая маркировка в РК. Такое решение было принято, учитывая уровень контрафакта на рынке. По данным Комитета государственных доходов МФ РК, теневой рынок обуви составляет около 48,5% от всего объема. Цифровая маркировка обуви будет способствовать "обелению" рынка и очистке его от контрафакта. Кроме того, данная мера позволит также усилить общественный контроль. Посредством мобильного приложения Naqty Onim потребители смогут легко проверять подлинность маркированного товара.

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