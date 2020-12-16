С 2021 года в РК исключат требования для недропользователей по местному содержанию в товарах

Нур-Султан. 15 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане со следующего года для недропользователей отменят требования по местному содержанию в товарах, передает Kazakhstan Today.

С 1 января 2021 года по условиям вступления Казахстана в ВТО предусмотрена поэтапная отмена преференций предприятиям. В сфере недропользования исключаются требования по местному содержанию в товарах", - сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов.

По его словам, по работам и услугам доля местного содержания в контрактах на недропользование устанавливается на уровне не более 50%.

Глава МИИР отметил, что сегодня в стране зарегистрировано 994 недропользователя. По итогам 2019 года объем закупок недропользователей составил 7,7 трлн тенге. Доля местного содержания составила 45%.

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