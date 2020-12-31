"Самрук-Казына" готовится перейти в формат инвестхолдинга

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Подразделения АО "ФНБ "Самрук-?азына" начали подготовку планов по переходу в формат инвестхолдинга, передает Kazakhstan Today.

Председатель правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжан Есимов провел расширенное аппаратное совещание. В ходе совещания он подвел краткие итоги уходящего года и обозначил главный акцент на 2021 год - переход в формат инвестиционного холдинга

По словам главы фонда, из-за двойного шока, связанного с пандемией и падением цен на нефть, экономика страны подверглась значительным негативным последствиям. Тем не менее в этих условиях фонд успешно реализовал мероприятия по укреплению финансовой устойчивости компаний. Устоять в кризис и минимизировать негативное влияние, по словам Есимова, помогли меры, реализованные в период с 2018 года.

В частности, фондом погашено $8 млрд внешнего долга, за счет чего исключен курсовой риск на 1 трлн тенге. На 269 млрд тенге снижена ежегодная потребность в валюте. Эти резервы позволили выдержать удар первой волны пандемии, обеспечивая бесперебойную работу предприятий группы фонда. При этом до 95% чистого дохода субъектов квазигосударственного сектора приходится на долю "Самрук-Казына", сообщает пресс-служба фонда.

В марте - апреле текущего года реализован второй этап работ по оптимизации затрат еще на 429 млрд и начата активная реализация программы Цифровой трансформации и использованию в работе IT-технологий.

Данные мероприятия, по словам А. Есимова, позволили группе создать определенный запас прочности в кризисный период, не допустить остановки производства, сокращений производственного персонала и сохранить выплаты заработных плат.

Ахметжан Есимов также обозначил главный акцент 2021 года - преобразование фонда к 2024 году в инвестиционный холдинг. По его словам, переход к роли инвестхолдинга ставит много новых задач, которые фонд уже начал выполнять.

Например, в текущем году деятельность "Самрук-Казына" была учтена SWFI при формировании топ-10 самых инновационных фондов, согласно отчету ООН, "Самрук-Казына" вошел в топ-20 передовых фондов мира. В ноябре текущего года фонд получил максимально возможные 10 баллов в рейтинге прозрачности суверенных фондов благосостояния.

Глава Фонда отметил, что переход к формату инвестхолдинга означает повышение прозрачности распределения инвестиций и новые подходы к бизнес-процессам. Есимов дал поручение приступить к разработке плана перехода к новому формату с начала нового года.

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