Самрук-Казына направил в Нацфонд 50 млрд тенге

Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - АО "ФНБ "Самрук-Казына" направил 50 миллиардов тенге в Национальный фонд Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Фонд "Самрук-Казына" направил 50 миллиардов тенге, вырученные от SPO АО "НАК "Казатомпром", в Нацфонд РК.

3 июня 2020 года на заседании совета по управлению АО "ФНБ "Самрук-Казына" было заявлено о готовности нацхолдинга до конца 2020 года направить 100 миллиардов тенге в Национальный фонд", - рассказали в пресс-службе фонда.

Председатель совета - Первый Президент РК Елбасы Нурсултан Назарбаев - поддержал данную инициативу, подчеркнув ее особенную ценность в кризисное время.

Положительно оцениваю и поддерживаю своевременные решения руководства фонда. Они показали свою эффективность. В условиях кризиса государство выделило существенные средства из Национального фонда для поддержки экономики. Однако в этих условиях "Самрук-Казына", наоборот, направит в Национальный фонд 100 млрд тенге", - сказал Первый Президент Казахстана.

Руководство фонда, учитывая складывающуюся в стране экономическую ситуацию, решило первую часть средств направить в Нацфонд досрочно. Оставшуюся сумму "Самрук-Казына" планирует направить до конца текущего года.

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