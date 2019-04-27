Саркулов назначен главой АО "Банк развития Казахстана"

Нур-Султан. 26 апреля. Kazakhstan Today - Сменился председатель правления АО "Банк развития Казахстана", передает Kazakhstan Today.

Решением единственного акционера в лице АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" председателем правления и членом совета директоров АО "Банк развития Казахстана" с 29 апреля текущего года избран Абай Саркулов, сообщает пресс-служба холдинга.

Абай Саркулов окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова по специальности "Банковское дело". Профессиональную деятельность в банковской сфере начал в 2003 году с позиции менеджера по валютным операциям, с 2006 до 2007 года занимал должность исполняющего обязанности заместителя директора в филиале АО "Международный банк "Алма-Ата". В 2007 году назначен на должность менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов АО "БРК". В последующие годы занимал должности главного менеджера, начальника управления, заместителя руководителя Проектной дирекции, а затем руководителя Проектной дирекции АО "БРК". С 15 июня 2015 года - управляющий директор-член правления АО "БРК". С 15 апреля 2016 года - заместитель председателя правления АО "БРК". С февраля 2017 года - председатель правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"

Решением правления АО "НУХ "Байтерек" полномочия Болата Жамишева в качестве председателя правления и члена совета директоров АО "БРК" досрочно прекращены", - напомнили в пресс-службе.

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