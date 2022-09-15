"Сбербанк Казахстан" изменит название на "Береке банк"

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НУР-СУЛТАН. 13 СЕНТЯБРЯ - "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк". Об этом сообщил председатель правления национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приобретенный у российского "Сбера" дочерний банк в Казахстане проведет ребрендинг и станет носить имя "Береке", сообщил Шарлапаев в интервью журналисту Дмитрию Шишкину.
Ребрендинг будет обязательно. Мы закрыли транзакцию по переходу права собственности 1 сентября. Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово - все мы его друг другу желаем. И поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше", - сказал глава нацхолдинга.
Шарлапаев отметил, что активы банка составляют 2 триллиона тенге.
Это все-таки не маленький банк в рамках казахстанской экономики... Кадровые ресурсы этого банка, техническая инфраструктура, программные решения позволили обеспечить взрывной рост доли "Сбербанка" на казахстанском рынке. Это был независимый от фондирования головного банка финансовый институт, который сам по себе развивался. И его текущая проблемная ситуация не связана ни с плохим менеджментом, ни с качеством кредитного портфеля - она связана с тем, что специалисты называют "идиосинкратический риск" - это риск, сконцентрированный на данном юридическом лице из-за попадания его в санкционные списки США. Там хороший портфель. Это не бездумное вливание средств. Мы просто пытаемся нормализовать работу банка" - ответил он на вопрос о том, зачем государству было покупать банк.