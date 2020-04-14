Сертификаты на экспорт капусты выдаются в штатном режиме - МСХ РК

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Запрет на вывоз капусты в страны ЕАЭС не вводился и сертификаты для экспорта выдаются в штатном режиме, передает Kazakhstan Today.
Комитет госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК уведомляет о том, что запрет на вывоз капусты в страны ЕАЭС не вводился и выдача фитосанитарных сертификатов производится в штатном режиме.
По состоянию на 10 апреля 2020 года в Шымкенте выдано 116 фитосанитарных сертификатов на экспорт 2,3 тысячи тонн капусты. По Туркестанской области выдано 13 документов на 220 тонн капусты. В целом со всей республики предприниматели подали заявки на получение сертификатов на 10 тысяч тонн капусты", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Выдача сертификатов производится по регламентам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. По мере проведения процедур досмотра и установления фитосанитарного состояния капусты все субъекты предпринимательства получают необходимые для экспорта документы.
Как сообщалось ранее, в Минсельхозе перечислили товары, разрешенные к экспорту по квотам.
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