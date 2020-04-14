В Минсельхозе перечислили товары, разрешенные к экспорту по квотам

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан разъяснило, какие именно товары разрешено экспортировать по квотам, передает Kazakhstan Today.

Минсельхоз сделал новое заявление, в котором объяснил, какую именно сельхозпродукцию на сегодняшний день можно экспортировать по квотам, а какие продовольственные товары полностью запрещено вывозить из страны в период чрезвычайного положения.

2 апреля после повторного уточнения и анализа запасов продовольствия в регионах республики, а также в связи с обращениями трейдеров и СХТП, в ведомстве был подготовлен новый приказ министра сельского хозяйства №111 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан". Документ согласован с Министерством торговли и интеграции РК и вводится в действие до 1 сентября 2020 года.

Данный нормативный акт содержит пересмотренный перечень товаров, а также пункт, который ставит на утрату прежний приказ от 22 марта 2020 года "О введении запрета на вывоз отдельных товаров с территории РК в третьи страны".

Так, в приложении №1 к приказу № 111 указан перечень товаров, вывоз которых с территории Республики Казахстан запрещен. В него вошли:

- гречиха;

- сахар белый;

- картофель;

- лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные;

- семена подсолнечника, дробленые или недробленые;

- масло подсолнечное;

- крупа гречневая.

В приложении №2 утвержден перечень товаров, в отношении вывоза которых вводятся количественные ограничения (квоты). Это:

- морковь, репа, свекла;

- капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные;

- мука пшеничная или пшенично-ржаная;

- мягкая пшеница и меслин.

По установленным правилам, МСХ РК не менее чем за 12 рабочих дней до начала отчетного (следующего) месяца будет публиковать на официальном интернет-ресурсе объемы квот по каждому виду товаров, объемы гарантированных поставок на внутренний рынок РК с фиксированной ценой, а также информацию о дате и времени начала и завершения приема заявок.

Объем квот и гарантированных поставок министерство рассчитывает исходя из баланса производства, потребления, наличия запасов и на основе предложений акиматов, "Зернового союза Казахстана", "Союза зернопереработчиков Казахстана" и "Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана".

Для участия в распределении квот фермерам и трейдерам необходимо не позднее 7 рабочих дней до начала отчетного месяца подать свои заявки в отраслевые союзы, которые, в свою очередь, формируют консолидированные заявки", - отметили в пресс-службе Минсельхоза.

Отмечается, что введение ограничений на вывоз за пределы Республики Казахстан некоторых продовольственных товаров, необходимых для бесперебойного и гарантированного жизнеобеспечения населения, введен вынужденно и временно, на период действия чрезвычайного положения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства