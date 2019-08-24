Система Orphus

Школьный педагог и бухгалтер являются самыми массовыми профессиями в Казахстане

23.08.2019, 11:47 9667

Алматы. 23 августа. Kazakhstan Today - Школьный педагог и бухгалтер являются самыми массовыми профессиями в Казахстане, сообщает Finprom.kz, передает Kazakhstan Today.

В пяти отраслях экономики сконцентрировано 57% наёмных работников.

На конец II квартала текущего года занятое население страны увеличилось на 1,5% за год и достигло 8,8 млн человек. В аналогичном периоде прошлого года занятое население составило 8,6 млн человек, при росте на 1,1%.

Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше - 66,7%.

Наибольшая часть занятых приходится на наёмных работников, доля которых составила 76,1%, или 6,7 млн человек. Доля самозанятых равна 23,9%, или 2,1 млн человек.

Число наёмных работников на конец II квартала 2019 года составило 6,7 млн человек, увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (6,6 млн человек).

Большая часть занятого населения осуществляла свою деятельность в области образования: 16,1%, или 1,1 млн человек. Также в первую тройку отраслей вошли промышленность (15,7%, или 1 млн человек) и оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (10,9%, или 724,9 тыс. человек).

Согласно исследованию, ТОП-10 самых массовых профессий возглавили школьные педагоги. Как выяснилось, в средних общеобразовательных учебных заведениях работает каждый 20-й наёмный работник. В общей сложности казахстанских детей обучают грамоте 352,2 тыс. человек.

Следующую строчку в рейтинге массовости профессий заняли бухгалтеры: 268,2 тыс. человек, или каждый 25-й наёмный работник.

Замыкают тройку лидеров супервайзеры, продавцы в магазинах и их помощники - 256 тыс. человек.

В десятку самых массовых профессий наёмных работников вошли: водители легковых автомобилей, такси и фургонов - 236,6 тыс. человек; охранники - 219,7 тыс. человек; офисные служащие широкого профиля - 139 тыс. человек; средний медицинский персонал - 128,8 тыс. человек; воспитатели в дошкольном образовании - 119,2 тыс. человек; неквалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства - 113,4 тыс. человек; водители грузовых автомобилей - 105,6 тыс. человек.

Количество безработных на конец II квартала составило 441,8 тыс. человек, за пять лет их число снизилось на 4,2%.

Больше всего безработных приходится на мегаполис Алматы: 50,3 тыс. человек, или 11,4% от общего числа безработных по стране. На Алматинскую и Туркестанскую области пришлось 48 тыс. и 42,1 тыс. безработного населения, их доля составила 10,9% и 9,5% соответственно.

Безработные в возрасте 15-28 лет составили 81,1 тыс. человек, их доля равна 18,4% от общего числа безработных.

Уровень безработицы населения за год снизился с 4,9% до 4,8%, а уровень безработицы молодёжи в возрасте 15-28 лет сократился с 3,9% до 3,7%.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая