Алматы. 23 августа. Kazakhstan Today - Школьный педагог и бухгалтер являются самыми массовыми профессиями в Казахстане, сообщает Finprom.kz, передает Kazakhstan Today.



В пяти отраслях экономики сконцентрировано 57% наёмных работников.



На конец II квартала текущего года занятое население страны увеличилось на 1,5% за год и достигло 8,8 млн человек. В аналогичном периоде прошлого года занятое население составило 8,6 млн человек, при росте на 1,1%.



Уровень занятости к населению в возрасте 15 лет и старше - 66,7%.



Наибольшая часть занятых приходится на наёмных работников, доля которых составила 76,1%, или 6,7 млн человек. Доля самозанятых равна 23,9%, или 2,1 млн человек.



Число наёмных работников на конец II квартала 2019 года составило 6,7 млн человек, увеличившись на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (6,6 млн человек).



Большая часть занятого населения осуществляла свою деятельность в области образования: 16,1%, или 1,1 млн человек. Также в первую тройку отраслей вошли промышленность (15,7%, или 1 млн человек) и оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (10,9%, или 724,9 тыс. человек).



Согласно исследованию, ТОП-10 самых массовых профессий возглавили школьные педагоги. Как выяснилось, в средних общеобразовательных учебных заведениях работает каждый 20-й наёмный работник. В общей сложности казахстанских детей обучают грамоте 352,2 тыс. человек.



Следующую строчку в рейтинге массовости профессий заняли бухгалтеры: 268,2 тыс. человек, или каждый 25-й наёмный работник.



Замыкают тройку лидеров супервайзеры, продавцы в магазинах и их помощники - 256 тыс. человек.



В десятку самых массовых профессий наёмных работников вошли: водители легковых автомобилей, такси и фургонов - 236,6 тыс. человек; охранники - 219,7 тыс. человек; офисные служащие широкого профиля - 139 тыс. человек; средний медицинский персонал - 128,8 тыс. человек; воспитатели в дошкольном образовании - 119,2 тыс. человек; неквалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства - 113,4 тыс. человек; водители грузовых автомобилей - 105,6 тыс. человек.



Количество безработных на конец II квартала составило 441,8 тыс. человек, за пять лет их число снизилось на 4,2%.



Больше всего безработных приходится на мегаполис Алматы: 50,3 тыс. человек, или 11,4% от общего числа безработных по стране. На Алматинскую и Туркестанскую области пришлось 48 тыс. и 42,1 тыс. безработного населения, их доля составила 10,9% и 9,5% соответственно.



Безработные в возрасте 15-28 лет составили 81,1 тыс. человек, их доля равна 18,4% от общего числа безработных.



Уровень безработицы населения за год снизился с 4,9% до 4,8%, а уровень безработицы молодёжи в возрасте 15-28 лет сократился с 3,9% до 3,7%.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства